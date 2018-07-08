这场影响上亿人的大会四季度召开 多地已选出代表

原标题：这场影响上亿人的大会将在四季度召开，多地已选出出席代表

继共青团十八大之后，又有一项全国性会议将于今年下半年召开，影响人数将达上亿。

据中国江西网上饶频道报道，6月28日，历时两天的江西省工会第十四次代表大会在南昌闭幕。按照《中华全国总工会关于做好中国工会第十七次全国代表大会组织人事工作的通知》、《关于江西省出席中国工会第十七次全国代表大会代表产生办法和名额分配的通知》和《中国工会第十七次全国代表大会代表产生的具体程序和办法》规定，选举出席中国工会第十七次全国代表大会代表。产生代表的构成具有广泛性、代表性。

根据江西网上饶频道的报道，来自江西省的中国工会第十七次全国代表大会代表包括江西省地矿局赣东北大队副队长徐建平、江西省能源集团公司党委委员、工会主席曹鸿霞等人。

资料显示，徐建平，男，1963年12月出生，现任江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队副队长、江汇工勘院院长。作为江西省先进工作者、上饶市五一劳动奖章获得者，由江西省地矿局推荐作为中国工会第十七次全国代表大会代表候选人，并最终当选。

此外，上述中国江西网上饶频道报道透露，中国工会第十七次全国代表大会是在决胜全面建成小康社会关键时期、中国特色社会主义进入新时代背景下召开的一次重要会议，是中国工会和亿万职工群众政治生活中的一件大事。

官方此前已发布了中国工会第十七次全国代表大会召开的大致时间。据新华网消息，中华全国总工会第十六届执行委员会第七次全体会议1月12日至13日在京召开。会议决定中国工会第十七次全国代表大会于2018年下半年在北京召开。

《黑龙江工人报》今年5月的一篇报道则将中国工会第十七次全国代表大会召开的时间进一步精确。报道透露，经党中央批准，中国工会第十七次全国代表大会将于2018年第四季度在北京召开。按照全总关于做好中国工会十七大组织人事工作通知精神，黑龙江省总工会下发通知，要求各市（地）总工会和各有关产业工会，认真做好黑龙江省中国工会第十七次全国代表大会代表候选人推荐工作。

上述《黑龙江工人报》报道提到，全总分配给黑龙江省的正式代表名额为86名。代表中有各级工会工作者、先进模范人物代表、工人等一线职工代表，企事业以及教科文卫体等方面的知识分子代表，机关工作人员、有关方面的知名人士、归国华侨代表和非公有制经济组织、社会组织中的优秀人才。代表中基层和一线职工代表不少于60%，其中工人代表不少于18%。

据湖南长沙市政府网消息，湖南省工会第十六次代表大会于7月1日至7月4日在长沙举行，共有来自全省各行各业、各条战线的600多名代表出席了大会。其中，来自长沙代表团的7人当选为湖南省出席中国工会第十七次全国代表大会代表。

来自湖南建工集团官网的消息显示，该集团工会主席熊用机全票当选湖南省总工会第十六届委员会委员、湖南省出席中国工会第十七次全国代表大会代表。

根据《中国工会章程》，中国工会全国代表大会，每五年举行一次，由中华全国总工会执行委员会召集。在特殊情况下，由中华全国总工会执行委员会主席团提议，经执行委员会全体会议通过，可以提前或者延期举行。代表名额和代表选举办法由中华全国总工会决定。

中国工会全国代表大会的职权是：（一）审议和批准中华全国总工会执行委员会的工作报告；（二）审议和批准中华全国总工会执行委员会的经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告；（三）修改中国工会章程；（四）选举中华全国总工会执行委员会和经费审查委员会。

中国工会第十六次全国代表大会于2013年10月18日至22日在北京召开，代表人数1980名，特邀代表共有93名，港澳来宾40名。

中国工会第十七次全国代表大会召开的另一重要背景是群团机关改革。2015年7月23日，中央改革办下发通知，决定在全总开展中央群团机关改革试点。

随后，2015年11月9日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第18次会议，审议通过《全国总工会改革试点方案》，对推进党的群团改革作出重要指示、提出明确要求。

2017年3月，全国总工会在官网公布了《关于全国总工会改革试点工作的总结报告》。报告显示，在工会副主席、常委、委员、代表及内部工作部门人员的安排上，提高了劳模和一线职工比例，把更多普通职工中的优秀代表吸纳进工会领导机构。全总执委中增加劳模和一线职工12名，比例由11.6%增至15.4%；主席团成员中增加劳模和一线职工3名，比例由9.9%增至13.5%。

此外，改革还优化了全总机关组织架构。将6个主要职能部门整合为3个，新成立了网络工作部和社会联络部，职能部门总数减少了1个。5个生产经营类事业单位转制为企业，事业单位由18个减少到13个。

责任编辑：张玉