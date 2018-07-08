中国－中东欧国家合作索非亚纲要公布(全文)

原标题：中国-中东欧国家合作索非亚纲要

新华社索非亚7月8日电 中国-中东欧国家合作索非亚纲要

2018年7月7日，第七次中国-中东欧国家领导人会晤在保加利亚索非亚举行。保加利亚共和国总理博伊科·鲍里索夫、中华人民共和国国务院总理李克强、阿尔巴尼亚共和国总理埃迪·拉马、波斯尼亚和黑塞哥维那部长会议主席戴尼斯·兹维兹迪奇、克罗地亚共和国总理安德烈·普连科维奇、捷克共和国总理安德烈·巴比什、爱沙尼亚共和国总理于里·拉塔斯、匈牙利总理欧尔班·维克托、拉脱维亚共和国总理马里斯·库钦斯基斯、马其顿共和国总理佐兰·扎埃夫、黑山总理杜什科·马尔科维奇、罗马尼亚总理维奥丽卡·登奇勒、塞尔维亚共和国总理安娜·布尔纳比奇、斯洛伐克共和国总理彼得·佩莱格里尼、斯洛文尼亚共和国总理米罗·采拉尔、波兰共和国副总理雅罗斯瓦夫·戈温、立陶宛共和国财政部长维柳斯·沙波卡出席会议（以下简称各方）。与会领导人对保加利亚作为主办国为会晤成功举办所作努力表示赞赏和感谢。奥地利、白俄罗斯、欧盟、希腊、瑞士、欧洲复兴开发银行应邀派代表作为观察员与会。

与会各方认为中国-中东欧国家合作（以下简称“16+1合作”）取得积极进展和众多成果，《中国-中东欧国家合作布达佩斯纲要》得到有效落实，确信16+1各领域合作蓬勃发展，日益成为务实的跨区域合作机制，惠及各方。

各方将继续秉持相互尊重、合作共赢、共同发展的原则，共同建设开放型世界经济，推动经济全球化更有活力，更加包容，更可持续。各方重申致力于根据《联合国宪章》精神和原则开展合作。

各方强调，“16+1合作”是中欧关系的重要组成部分和有益补充，各方愿根据各自国情和既有承诺，以“16+1合作”为依托，共同促进中欧关系持续均衡发展。各方愿积极落实业已签署的“一带一路”建设合作文件，基于市场规则和国际准则推动取得更多合作成果，保持合作的开放性。中东欧国家中的欧盟成员国将推动合作为相关欧盟政策和项目提供补充。

各方重申将本着自愿、透明、包容、互惠、公平、共赢的原则，通过协商与合作，助力实现联合国2030年可持续发展议程，并将在遵守国际关系准则的基础上，根据各自法规和国情，欧盟成员国与候选国根据欧盟相关法规及作为成员国应遵守的政策，开展合作。

16国中的欧盟成员国和候选国将支持推动中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系及《中欧合作2020战略规划》，在中欧互联互通平台、欧洲投资计划和泛欧交通网络及其延长线等框架下通过试点项目积极推动务实合作，支持中国与欧盟缔结高水平、全面的投资协定。

与会各方本着《中国-中东欧国家合作中期规划》及领导人会晤系列纲要精神，围绕“深化开放务实合作，共促共享繁荣发展”主题，共同制定和发表《中国-中东欧国家合作索非亚纲要》。

一、与会各方支持克罗地亚承办第八次中国-中东欧国家领导人会晤。

（一）各方支持中国-中东欧国家合作秘书处同中国和中东欧国家有关部门加强统筹协调，进一步完善合作体系和架构。

（二）2019年上半年，中方邀请中东欧16国国家协调员访华并出席中国-中东欧国家合作国家协调员会议。下半年，在克罗地亚举办中国-中东欧国家合作国家协调员会议。

（三）继续举办中国-中东欧国家合作秘书处与中东欧国家驻华使馆信息通报会，加强秘书处同各领域联合会、协调中心之间的工作交流。鼓励秘书处同中东欧国家有关部门结合双多边活动，在中国和中东欧国家举行“16+1合作”有关磋商。支持不断完善中国-中东欧国家合作网站建设，为各国有关部门、企业和民众提供更加便捷的信息服务。

各方认识到有必要对现有的“16+1合作”机制和会议进行回顾，以高效利用成员国的行政资源，让合作更有针对性，更加注重结果导向。

（四）探讨在“16+1合作”框架下加强国际法和公务员培训等方面的交流与合作。

（五）各方将在“16+1合作”框架下，结合中国与部分中东欧国家建交70周年，举办有关活动。

（六）各方欢迎观察员、其他国家和机构在各方协商一致的基础上参与“16+1合作”并发挥建设性作用。

三、深化经贸投资、互联互通等领域务实合作

各方欢迎中国与中东欧国家之间贸易合作不断增长，欢迎中方为促进市场准入和改善投资环境所作努力，同时认识到有必要在公平竞争和机会均等原则基础上，世贸组织成员并在遵守世贸组织规则基础上，构建更加平衡的经济伙伴关系。各方将探讨在服务贸易和电子商务方面开展务实合作的可能性。

（一）各方支持中东欧企业和机构参加中国于2019年在上海举办的旨在增加对华出口的第二届中国国际进口博览会，赞赏在上海自由贸易试验区设立中东欧16国国家馆，支持沈阳等中国城市搭建类似平台。鼓励更多中方省市设立16+1经贸合作示范区。中方欢迎更多中东欧国家投资者参与海南自由贸易港建设，共享发展机遇。各方鼓励上述平台和有关企业采取有效措施，为中国与中东欧国家之间贸易便利化发挥积极作用。

（二）2019年6月在宁波举办第五届中国-中东欧国家投资贸易博览会。

（三）各方支持在波兰继续举办中国-中东欧国家投资促进机构联系机制会议。

（四）各方欢迎设在波兰的中国-中东欧国家联合商会为促进贸易投资合作发挥更加积极的作用，支持联合商会年度会议机制化，并于2019年举办联合商会第五次会议。

（五）各方愿继续加强中欧互联互通平台建设。各方同意基于公平竞争、市场原则和国际准则，促进中欧互联互通平台项目发展，并为交通领域投资更加公平开放创造良好环境。

（六）各方认识到政府采购程序开放、透明、非歧视的重要作用。各方支持中国加入世界贸易组织《政府采购协定》。

（七）各方将推进中欧班列和多式联运务实合作，支持加强中欧陆海快线通关便利化合作，提升跨境运营效率，缩短跨境等候时间。同时更好使用中东欧国家既有的运输能力，在班列增多的情况下保证货运通畅。

（八）各方欢迎中国、塞尔维亚、匈牙利在匈塞铁路项目上取得的重要进展，注意到有关国家提出的三海倡议，愿探讨将匈塞铁路延长至阿尔巴尼亚、克罗地亚、黑山和斯洛文尼亚有关港口的可能性，并继续推进中欧陆海快线务实合作。各方欢迎17国企业在中欧陆海快线和中欧班列沿线路段开展类似的基础设施建设合作。

（九）各方愿支持“一带一路”建设同中欧互联互通平台、泛欧交通网络西巴尔干延长线以及相关周边合作倡议相对接，这将有益于欧洲一体化进程。包括中国-中东欧国家合作、中欧互联互通平台、欧盟东部伙伴关系等在内的合作倡议之间在经济合作、互联互通上的协调沟通，将为有关国家深化合作提供机遇。

（十）中国、匈牙利、塞尔维亚、马其顿将于2019年举行中欧陆海快线海关通关便利化合作第五次工作组会议及专家研讨会。

中国与16国中的欧盟成员国将在中欧海关事务合作与行政互助协定和中欧海关合作战略框架内开展海关合作。鼓励更多符合条件的中东欧国家参与安智贸航线试点计划。中国和中东欧国家愿加强通关便利化合作。中国和中东欧国家之间的海关合作将在各自能力范围内进行。

（十一）2019年在波兰举办中国-中东欧国家海关合作论坛。

（十二）2019年在波黑举办第四届中国-中东欧国家交通部长会议。

（十三）各方继续支持在民航领域开展合作，包括拓展中国和中东欧国家之间的航线。2019年在捷克举办首届中国-中东欧国家航空论坛。

（十四）各方欢迎中国和中东欧16国开展各类基础设施投资合作。

四、培育科技创新、金融、绿色、环保、农业、能源、林业和卫生领域合作新动能

（一）各方支持在公平基础上，加强在研究和创新领域的互利合作，启动“中国-中东欧国家科技创新伙伴计划”，定期举办中国-中东欧国家创新合作大会。各方愿在自愿基础上开展联合研究，加强科技人员交流，开展科普合作。各方将探讨在塞尔维亚成立中国-中东欧创新能力建设工作组的可能性。

（二）各方愿采取积极措施支持中小企业发展，鼓励中国和中东欧国家中小企业和创业者加强交流合作，建立企业间联络机制。支持克罗地亚牵头组建16+1中小企业联合会，支持中方设立中国-中东欧中小企业合作区。

（三）各方赞赏16+1环保合作机制筹建工作取得的积极进展，欢迎各国环保机构和企业本着自愿原则参与其中，支持该机制在推动环保合作方面发挥更大作用。

（四）各方鼓励中国与中东欧国家金融机构在自愿基础上加强现有投融资合作，并根据市场需求开辟投融资新渠道，推出新的融资工具，增强银企联动，探讨开展人民币融资及发行绿色金融债券合作。中方欢迎中东欧国家央行将人民币纳入外汇储备。

（五）各方欢迎中国与更多中东欧国家签署双边金融监管合作谅解备忘录，加强金融监管合作。

（六）各方支持中国和中东欧国家有关银行和金融机构之间加强合作，推动贸易规模进一步扩大，基础设施、能源等领域合作进一步深化。各方支持出口信贷国际工作组的工作。

（七）各方支持罗马尼亚牵头建立16+1智慧城市协调中心。

（八）各方支持立陶宛成立16+1金融科技协调中心，2019年在立陶宛举办16+1高级别金融科技论坛。

（九）各方支持中国-中东欧银联体等金融合作平台取得更大发展，欢迎举办中国-中东欧银联体第一次理事会会议。

（十）各方赞赏立陶宛承办第三届中国-中东欧国家农业部长会议和第十三届中国-中东欧国家农业经贸合作论坛。各方认为活动的成功举办和相关决策对推动16+1农业务实合作发挥了积极作用。2019年在中国举办第四届16+1农业部长会议和第十四届16+1农业经贸合作论坛。

（十一）各方支持举办中国与中东欧国家农业企业投资对接活动，搭建投资合作的有效对接平台，积极开展农业机械与技术合作。中方将担任2019年莫斯塔尔经贸博览会主宾国，博览会期间将举办16+1相关活动。各方欢迎中方采取促进农产品等中东欧商品进入中国市场的便利化政策，以促进双方贸易平衡发展。

（十二）各方愿探讨制定中国-中东欧国家农业合作行动计划，将共同在中国和中东欧国家推进16+1农业合作示范区、农产品电商物流与展示中心建设，探讨开展蔬菜水果园艺生产合作。鼓励相关机构开发相关工具，支持农业合作示范区和共同关心的发展项目。

欢迎中国农科院与中东欧国家有关科研机构合作建设联合实验室，开展农业联合科研。

支持加强动物疫病、植物病虫害防控信息与专家交流，开展兽医和植物检疫员培训等活动。

鼓励通过研讨会和论坛等形式加强绿色发展、乡村振兴等领域的交流与合作。

各方根据各自法律法规，采取有效措施，在保证安全的前提下，促进农产品和食品市场准入，包括加快审批程序，使中东欧国家农产品更快进入中国市场。各方可就共同关心的烈性动物疫病开展合作研究。

各方愿探讨在波黑设立16+1兽医科学合作中心的可能性，并及时通报相关进展信息。

（十三）2019年举行第四届中国-中东欧国家卫生部长论坛。各方支持匈牙利、捷克、黑山等国现有的中医药中心，愿探讨在其他国家合作建立中医药中心。欢迎中国中医科学院及地方中医药大学与中东欧国家医科大学间开展直接合作。探讨在中东欧国家建立中草药种植基地。

（十四）各方支持深化双边水利政策对话、技术交流和经验分享，加强在中欧水资源交流平台、中国-欧盟水政策对话机制等框架下的多边水利交流与合作，推动开展相关合作项目。

（十五）各方赞赏塞尔维亚承办第二次中国-中东欧林业合作高级别会议，支持定期举行高级别会议，进一步加强中国与中东欧国家在林业科研教育、林业贸易投资等领域的合作。欢迎中东欧国家代表来华参加林业相关展会和活动，促进相互了解。

（十六）各方欢迎设在罗马尼亚的中国-中东欧国家能源项目对话与合作中心为推进能源合作发挥的作用，赞赏中心为开展国别调研、技术交流等能源联合研究项目所作努力。

（十七）各方同意在保加利亚成立“16+1全球伙伴中心”，为“16+1合作”提供政策、法律咨询及智力支持。

五、拓展人文交流

（一）2019年，中国-中东欧国家合作秘书处继续邀请中东欧国家高级别官员代表团、记者团访华。

（二）各方宣布2019年为“16+1教育、青年交流年”。各方支持通过对话、访问、培训等多种形式增进相互了解，深化教育、青年领域合作。各方赞赏中方承办第六届中国-中东欧国家教育政策对话，愿共同开展教育能力建设项目。中方将邀请中东欧国家教育官员和校长来华参访、开展教育能力培训等。欢迎中东欧国家参加2019中国教育展，以加强中国与中东欧国家高校交流对话。各方支持在中东欧国家设立16+1青年发展中心。2019年中方继续举办“未来之桥”中国-中东欧青年研修交流营活动。2019年在中东欧国家举行第七届中国-中东欧国家教育政策对话和中国-中东欧国家高校联合会第六次会议。16+1大学生冬季运动节将于2019年在波黑举办。

（三）各方支持在“16+1合作”框架下，继续拓展与中东欧各国的旅游合作。进一步推动扩大双向旅游交流规模，推动实施更加便利的旅行手续，鼓励增加直航航线。各方支持进一步丰富旅游合作平台内涵，加强地方政府、旅游企业间合作。2019年在拉脱维亚里加举办第五次中国-中东欧国家旅游合作高级别会议。

（四）各方支持落实《中国-中东欧国家文化合作杭州宣言》及《中国-中东欧国家2018-2019年文化合作计划》，积极配合16+1文化合作协调中心工作。2019年在马其顿共和国举办第四届中国-中东欧国家文化合作部长论坛；在华举办第五届16+1舞蹈夏令营、中东欧国家美术家采风创作活动、第三届16+1舞蹈大师工作坊；在匈牙利举办第四届16+1文化创意产业论坛；在中东欧国家举办第二届16+1音乐夏令营。鼓励16+1舞蹈文化艺术联盟、16+1音乐院校联盟、16+1艺术创作与研究中心、16+1青年艺术人才培训和实践中心以及16+1文创产业交流合作中心等平台开展深度交流与务实合作。支持在中国成立“16+1合作”人文体验基地。

（五）各方赞赏塞尔维亚与中国共同举办第一届中国-中东欧国家文化遗产论坛，2019年将于中国举办第二届中国-中东欧国家文化遗产论坛。各方支持围绕世界文化遗产申报与管理、联合考古研究和文物保护等重点方向规划文物遗产合作路线图。以“16+1合作”机制为基础，建设一个开放包容平等、共商共建共享的对话和发展平台。各方支持在文物遗产保护领域开展合作，构建稳定多维的政府间文化遗产合作网络。

（六）支持中国与中东欧国家开展文学作品互译出版项目合作，鼓励参加中东欧国家举办的国际书展和北京国际图书博览会。

（七）各方支持在自愿基础上，深化中国-中东欧国家新闻发布领域的交流合作，支持机制化举办中国-中东欧国家新闻发言人对话会，积极推动成立16+1出版联盟。

（八）各方支持罗马尼亚于2019年举办促进女性创业大会。

（九）2019年举办第六届中国-中东欧国家高级别智库研讨会。

（十）鼓励并支持在“16+1合作”框架下加强体育交流与合作，鼓励各类体育组织建立直接联系，开展球类及冰雪训练、比赛等，并在共同关心的国际体育事务中加强合作，为推动各国体育事业的发展作出贡献。

（十一）各方积极评价“地方合作年”为促进中国和中东欧国家地方之间的交流合作所发挥的积极作用，支持中国-中东欧国家地方省州长联合会继续履行沟通协调职能，不断增进地方相互了解，深化地方合作。2019年举行第六次地方省州长联合会工作组会议。

（十二）2019年在阿尔巴尼亚地拉那召开第四届中国-中东欧国家首都市长论坛。

（十三）2019年在中国举办第三届中国-中东欧市长论坛。

附件：

《中国-中东欧国家合作布达佩斯纲要》相关举措执行情况

一、2018年2月，中国-中东欧投资合作基金（二期）正式运营。

二、2018年4月，在波黑莫斯塔尔国际经贸博览会期间举办中国馆展览及16+1农业投资与装备合作博览会。

三、2018年4月，中国-保加利亚商事法律合作委员会成立。

四、2018年4月，第二届中国-中东欧国家新闻发言人对话会在匈牙利布达佩斯举行。

五、2018年4月，中国-中东欧银联体“一带一路”与区域金融合作研讨会在北京、重庆召开。

六、2018年5月，第二次中国-中东欧国家林业合作高级别会议、中国-中东欧国家林业合作协调机制联络小组第二次会议、中国-中东欧国家林业科研合作研讨会在塞尔维亚举行，16+1林业网站正式启动。

七、2018年5月，中国品牌商品（中东欧）展在匈牙利布达佩斯举办。

八、2018年5月，第十三届中国-中东欧国家农业经贸合作论坛、中国-中东欧国家农业合作促进联合会第七次会议和第二十二届波罗的海农业展在立陶宛举办。

九、2018年5月，第六届中国-中东欧国家教育政策对话在深圳举行。

十、2018年5月，中国-中东欧国家高校联合会第五次会议在深圳举行。

十一、2018年5月，中国与匈牙利、塞尔维亚、马其顿举行中欧陆海快线海关通关便利化合作专家研讨会。6月举行第四次工作组会议。

十二、2018年5-6月，第二批中东欧国家作曲家访华采风。

十三、2018年5-10月，举办第二届中国-中东欧国家舞蹈大师工作坊。

十四、2018年6月，在成都举行第二届16+1艺术合作论坛。

十五、2018年6月，16+1海事合作会议于2018世界海事日期间在波兰举行。

十六、2018年6月，在波兰举行第三届16+1文化创意产业论坛。

十七、2018年6月，在宁波举办第三次中国-中东欧国家经贸促进部长级会议、第四届中国-中东欧国家投资贸易博览会，拉脱维亚担任2018年博览会主宾国；在宁波举办第二届中国-中东欧市长论坛。

十八、2018年6月，在上海等中国城市举办第二届“未来之桥”中国-中东欧青年研修交流营活动。

十九、2018年6月，在北京举办中国-中东欧能源合作第一次技术交流会。

二十、2018年6月，在保加利亚索非亚举办“推进16+1合作平台走向未来”国际智库会议。

二十一、2018年7月，计划在长春举行首届16+1爵士乐夏令营。

二十二、2018年8月，计划在克罗地亚和匈牙利举行第四届16+1舞蹈夏令营。

二十三、2018年9月，计划在黑山举办中国-中东欧国家环保合作部长级会议。

二十四、2018年9月，计划在杭州举行第二届16+1非物质文化遗产保护专家级论坛。

二十五、2018年9月，计划在沧州举办中国-中东欧中小企业合作论坛。

二十六、2018年9月，计划在克罗地亚召开第四次中国-中东欧国家旅游合作高级别会议。

二十七、2018年9月，计划在马其顿共和国召开第五届中国-中东欧国家高级别智库研讨会。

二十八、2018年10月，计划在塞尔维亚举办第三届16+1交通部长会议。

二十九、2018年10月，计划在杭州举行首届16+1图书馆联盟馆长论坛。

三十、2018年10月，计划在波兰举办中国-中东欧国家投资促进机构联系机制第四次会议。

三十一、2018年10月，计划在塞尔维亚举行中国-中东欧健身气功论坛。

三十二、2018年11月，计划在波黑举办第三届中国-中东欧国家创新合作大会。

三十三、2018年，计划在保加利亚举行第四次中国-中东欧国家地方领导人会议。

三十四、2018年11月，计划在中国成都举办第二届中国-中东欧物流合作秘书处联络员会议。

三十五、2018年11月，计划在捷克举办中国-中东欧国家药品监管合作论坛。

三十六、2018年，计划在匈牙利布达佩斯举行中国-中东欧国家央行行长会议。

三十七、2018年，计划在捷克举行中国投资论坛。

三十八、2018年，计划举办中国-中东欧国家联合商会第四次会议。

三十九、16+1农业合作示范区于2018年在保加利亚普罗夫迪夫成立。

四十、2018年，中方计划派武术专家赴波兰、罗马尼亚等中东欧国家举办“武术丝路行”武术训练营。

责任编辑：刘德宾 SN222