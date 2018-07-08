台当局高官偷拍女乘客遭当场抓住 被迫请辞获准

原标题：偷拍美女丢官：台当局高官邱俊荣被迫请辞获准

因为偷拍美女丢官，台当局“国发会副主委”邱俊荣也算创造了岛内政坛一个记录。

据岛内媒体中时电子报报道，有岛内民众在脸书（Facebook）上爆料，一名男子在台北西门捷运站疑似偷拍女乘客，被当场抓住。随后，有眼尖网友发现该名偷拍男子就是台当局“国发会副主委”邱俊荣。

民众在脸书（Facebook）上贴文截图

整个“偷拍”事件曝光后，邱俊荣虽然公开道歉并辩称说是“不小心”手滑拍到，但是有岛内媒体报道称，在邱的手机内有30多张不同女子的“被拍”的照片，因而怀疑这次在西门捷运站他是否真的“不小心”拍到的说法。

8日晚间，岛内媒体报道披露，邱俊荣在声明中称，对于今日引发的风波，他愿再次向当事人及社会郑重致歉并坦然静候调查；他傍晚已向“陈主委”口头请辞并获准。

“国发会主委”陈美伶表示，邱俊荣在今天傍晚向她表示该事件已造成当局形象的伤害，邱愿意坦然面对调查并再次向该女士表示歉意；同时邱向她请辞“国发会副主委”职务，她已同意并向赖清德“院长”报告。

根据台媒8日晚间披露的详细案情，一名陈姓女子7月7日下午在台北西门捷运站内ATM领钱时，发觉有人在后偷拍，女子回头找对方理论，检查对方手机内存档照片发现只有她的长腿及背影，未拍到私密处。整个过程被网友拍下并在脸书曝光。

陈姓女子8日下午到台北万华警察分局提告，警方清查拍照人竟是台当局高官邱俊荣。邱随后向警方否认偷拍，辩称是不小心按到快门，由于非现行犯，警方将择期传唤邱到案调查，查明是否有涉案。

责任编辑：张玉