中泰达成共识：中方将参与调查游船倾覆事故原因

原标题：中国政府联合工作组就加快处理普吉游船倾覆事故同泰方沟通

中新社泰国普吉7月9日电 中国驻泰国大使吕健、中国政府联合工作组组长陈雄风、驻泰使馆武官吴小毅，8日在泰方救援指挥部同泰国旅游和体育部部长威拉萨、普吉府尹诺拉帕及相关部门负责人进行工作会谈，就加快处理普吉游船倾覆事故进行沟通协调。

吕健表示，事故发生后，两国领导人高度重视并作出明确指示，要求尽最大努力搜救失踪人员，救治伤者，并做好相关善后处理。双方工作组应全力贯彻落实两国领导人指示精神，建立密切沟通协调机制，加快事故处理。

吕健说，当务之急是做好以下工作：一是继续全力搜寻失联人员，只要有百分之一的希望，就要做百分之百的努力。二是尽快查明事故原因，公布调查进展情况。根据国际公约，中方将派工作组参与调查。三是尽快设立家属接待中心，协助来泰家属处理善后事宜。中泰工作组应就事故处理各环节尽快建立紧密、高效的沟通协调机制，加快事故处理进程。

威拉萨及泰海军、警方、港务局、普吉府等相关负责人分别向中方介绍了事故处理最新进展。威拉萨表示，泰方高度重视，目前泰军方仍在24小时不间断地进行巡逻搜救，并根据洋流方向将搜救范围扩大到甲米、攀牙和董里府海域。泰警方已立案调查事故原因，欢迎中方派工作组参与调查，共同推动调查进程。根据中方建议，泰方已在机场、医院设立家属联络中心，将在普吉府署设立家属接待中心，进行机场接待、食宿安排、协助家属处理善后事宜等。

会谈结束后，吕健对媒体表示，双方达成三项共识：一是继续全力搜救失联人员。二是中方也将参与调查事故原因，有关进展情况将及时公布。三是泰方在普吉机场、医院设立家属联络中心，安排志愿者和工作人员接待家属，并在普吉府署建立家属接待中心，协助处理善后事宜等。

当地时间5日下午，两艘游船在普吉岛附近海域遭遇暴风雨而倾覆沉没，两船上共有127名中国游客。截至8日傍晚，事故已造成40多人遇难。（完）

责任编辑：张义凌