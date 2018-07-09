驻英大使英媒发文:美国发起贸易战反映其三观不正

原标题：中国驻英大使刘晓明在英媒发表文章批评美国发起贸易战反映出“三观不正”

来源：央视新闻客户端

2018年7月8日，英国主流大报《星期日电讯报》纸质版和网络版刊登驻英国大使刘晓明题为《贸易战反映出中美“三观之争”》的署名文章。全文如下：

今年4月以来，我曾就中美贸易争端发表4篇文章，从不同角度阐述了中方立场，呼吁各方支持自由贸易，反对保护主义。最近，美国不顾中美多轮艰苦谈判达成的原则共识，执意再次挑起“贸易战”。“贸易战”阴云还笼罩着美洲、欧洲、亚洲和非洲，给世界经济秩序和多边贸易体系带来严峻挑战。我认为，中美贸易争端表面看是贸易问题，但实质上反映了中美之间的“三观之争”：

一是两种世界观之争。美国四处挥舞“关税大棒”，对欧盟、加拿大、日本等传统盟友的钢铝产品加征进口关税，并要求卢旺达、乌干达等非洲国家取消进口美国二手衣物关税。上述做法反映出“美国优先”的世界观。对美国而言，无论盟友还是其他国家，只要动了美国的“奶酪”，都会遭到打压。与之形成鲜明对比的是，中国以相互尊重、公平正义、合作共赢理念为引领，以维护世界和平、促进共同发展为宗旨，与国际社会一道，推动国际治理体系朝着更加公正合理的方向发展，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

二是两种合作观之争。美国奉行的是单边主义、保护主义，秉持的是“零和博弈”、“以邻为壑”的旧思维，引发国际社会广泛质疑和反对。中国则遵循“合则强、孤则弱”的古训，主张开放、融通、互利、共赢的合作观，努力为维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济做出积极贡献。目前，越来越多的国家已宣布或实施对美贸易反制措施，坚决回击单边主义和保护主义，目的就是要让“贸易战”的始作俑者尝到苦果、知难而退。

三是两种发展观之争。多年来，美国一直是世界经济、军事和科技领域的领军者。美国在发展，别国也在发展。在全球化时代，世界各国命运相连、休戚与共。在此形势下，美国要维护自身发展优势，关键靠自身实力，靠与其他国家合作，而不是妄图阻碍其他国家的发展、剥夺其他国家人民追求美好生活的权利，否则不仅“失道寡助”，也终将损及自身。此次美国对中国产品加征关税，理由是“中国制造2025”威胁美经济产业安全。这完全是无稽之谈，也反映了美国“你输我赢”的狭隘发展观。中国一贯倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，以此破解发展难题，增强发展动力，实现各国经济社会协同进步。中国实行“中国制造2025”正是落实上述五大发展理念的具体举措，目的是通过推动技术进步实现经济可持续发展。这一计划公开透明，没有任何“暗箱操作”，没有歧视或者排斥任何外国企业，完全是一个发展中国家提升自身发展水平的正当权利和正义事业。希望美国能认清大势，摒弃旧思维，与世界各国共同走出一条以合作促发展、以共赢促繁荣的新路。

“明者因时而变，智者随事而制”。中英两国都是全球化的推动者和受益者，也是单边主义和保护主义的受害者。在当前形势下，中国和英国更应与国际社会一道，坚定反对单边主义和保护主义，坚决维护世界经济秩序和多边贸易体系，坚决捍卫人类共同利益，共同促进全球经济繁荣稳定。

《星期日电讯报》（The Sunday Telegraph）创办于1961年，是英国主流大报，在周日出版的大报中发行量最大，读者主要是英政府、议会、工商界、教育界、新闻界、文化界、智库等人士。（央视记者 孔琳琳）

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