原标题：国内油价今迎调价窗口 或创年内最大涨幅

资料图：车辆正在加油站加油。中新社记者 张云 摄

中新网北京7月9日电（记者 邱宇）7月9日24时，国内汽柴油价格将迎来新一轮调价窗口，多家机构预计油价年内第八次上调，很可能创年内最大涨幅。所以，车主们不妨提前加满油。

国内油价调价或创年内最大涨幅

据隆众资讯测算，预计本次国内成品油价格对应上调幅度为270元/吨。卓创资讯测算的幅度为265元/吨。

“本次调价将成为进入2018年以来的第八次上调，同时很可能将创年内最大涨幅。”隆众资讯油品分析师李彦说。

中新网记者注意到，今年以来，国内汽柴油价格有过两次幅度较大的上调。4月26日，汽油每吨上调255元，柴油上调245元；5月25日，汽油每吨上调260元，柴油上调250元。

据卓创资讯测算，若本轮油价上调，折合成每升的涨幅约在0.21元左右，幅度较大。

目前，全国多数地区92号汽油零售限价在7.1-7.3元/升，仍然处在“7元时代”。若上调落实，92号汽油零售限价将上移到7.3-7.5元/升。

李彦介绍说，当前加油站优惠方面变化不大，中石化等主营加油站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，而民营加油站的优惠幅度多在0.5-1.2元/升。

未来油价波动看产油大国间的博弈

根据《石油价格管理办法》，国内汽柴油最高零售价与国际油价挂钩。本次涨价与近期风起云涌的国际原油市场有关。

近一个月，美国不断施压，要求石油输出国组织（欧佩克）增产，以平抑油价。6月23日，欧佩克与非欧佩克产油国在会上达成一致，决定从7月起适当增加原油产量，此举有望使国际原油市场下半年日供应量增长近100万桶。

但分析人士普遍认为，在国际原油市场需求回暖的背景下，此增产幅度恐难改变市场供应趋紧的态势。于是，会后国际油价非但没有下跌，反而大幅上涨。

6月26日，美国国务院表示，从伊朗进口原油的公司在11月4日之前必须将进口量消减至零，伊朗作为欧佩克的第三大产油国，目前每天的原油出口量逾200万桶。

美国能源信息局在6月27日发布的公告显示，美国全国商业原油库存减少990万桶，降幅远超市场预期。

“美国要求多国停止从伊朗进口原油，带来供应趋紧预期，加之美国原油库存的下行预期以及利比亚出口的不稳定等因素，都带来强力推动，最终导致国际油价大幅上涨。”李彦指出。

7月3日，美国WTI原油期货价格自2014年11月以来首次突破每桶75美元关口，布伦特原油期货价格也刷新盘中高位至每桶78.30美元。

卓创资讯成品油分析师薛珊认为，目前美国原油产量有所停滞，同时北美原油需求增加都将会为油价带来一定支撑。因此，短期内油价或高位徘徊。

另有分析人士称，未来油价波动还需看产油大国间的博弈，在美国及俄罗斯倾向油价趋稳的态势下，国际油价未来大概率呈现高位震荡局面。（完）

责任编辑：霍宇昂