河南浚县突发爆炸致5人死亡 两名主要嫌犯被抓

最新消息：[鹤壁浚县爆炸事故致5人死亡，两嫌犯被抓]8日上午10时许，浚县王庄镇北街村外一废弃院落内发生爆炸案，记者在浚县公安局当日晚上22时零5分对外公布警情通报上了解到，经清理现场，又发现死亡2人，爆炸共造成5人死亡。经初步调查，爆炸案件为犯罪嫌疑人非法制造爆炸物引发。目前警方已经抓获两名案发时不在现场的主要犯罪嫌疑人。

来源：大河报

浚县公安局发布的警情通报。官微截图

中新网鹤壁7月9日电 （记者 刘鹏）河南省浚县公安局8日消息，当日上午10时许，该县发生一起爆炸案件，已造成3名男性身亡。经初查，疑似非法制造爆炸物引起。目前两名主要嫌犯已落网。

浚县公安局通报称，2018年7月8日10时许，该县王庄镇北街村外一废弃院落内发生一起爆炸案件，已造成3人死亡。案件发生后，公安机关立即赶赴现场开展处置及调查工作，市、县领导也迅速到现场指导。

经初步调查，爆炸案件疑似非法制造爆炸物引起，已死亡3人均为男性，未发现受伤人员，现场正在清理中。

目前，公安机关已抓获两名主要犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦查中。当地党委、政府正在积极开展善后工作。（完）

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