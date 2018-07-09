高校进入暑期招兵买马季 双聘院士模式成热门选择

原标题：国内高校进入暑期“招兵买马季”，双聘院士模式成热门选择

6月底7月初，正值一个学年的结束，学生们将迎来漫长的暑假，而国内各所高校、研究机构则抓紧“招兵买马”，扩充自己的师资队伍。

不过，诸如两院院士这样的高端人才毕竟属于“稀缺”资源。因此，最近不少高校、研究机构纷纷在这个“招兵买马季”发布了“双聘院士”加盟的消息。

“双聘院士”是兼职院士的一种，当一名院士同时被两个或两个以上的单位聘用时，该院士的原工作单位称其为“院士”，而聘请该院士的其他院校称其为“双聘院士”。

与传统的学者从一所高校（机构）转会加盟另一所高校（机构）相比，“双聘院士”既不用卸去原本的职务，也可以实现高校（机构）间的人才互通。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者查询发现，有关知名学者受聘为“双聘院士”的早在今年四五月间就已纷纷披露，显示出国内高校、研究机构对于高端人才的求贤若渴。

例如，据中国甘肃网4月20日报道：兰州大学日前与中国科学院院士李灿正式签订“双聘院士”聘任协议。至此，兰州大学两院院士人数增至12人。

随后，吉林大学新闻中心官网发布消息：5月23日，中国工程院院士王国栋受聘吉林大学“双聘院士”仪式在南岭校区举行。中国工程院院士、吉林大学校长李元元，校长办公室、人才工作办公室等相关职能部门负责人，材料科学与工程学院党政班子成员，院学术委员会、学位委员会、教学委员会主任、委员，高端人才及师生代表参加了聘任仪式。

进入6月之后，“双聘院士”加盟高校或研究机构的消息发布速度明显提速。

据人民网辽宁频道消息，6月8日，沈阳市首家国家级标准化代谢性疾病管理中心落户沈阳市第四人民医院。中国工程院院士、上海交通大学附属瑞金医院副院长、中国医师协会内分泌分会会长宁光和沈阳市卫计委主任苏立明为中心揭牌。同时，宁光院士受聘为沈阳市第四人民医院“双聘院士”。

据吉林大学官网消息，6月21日，中国工程院院士董家鸿受聘吉林大学“双聘院士”仪式在吉林大学白求恩第一医院举行。吉林大学副校长郑伟涛，吉林大学人才办公室、白求恩第一医院负责人及医院相关科室负责人参加聘任仪式。

据青岛农业大学官网消息，6月23日，青岛农业大学举办现代农业与乡村振兴青岛论坛。校长宋希云出席论坛并致辞，中国工程院赵振东院士和陈温福院士应邀到会，并受聘为学校“双聘院士”。

据《陕西日报》报道，6月25日，西安近代化学研究所举办聘任仪式，聘请中国科学院院士、南京理工大学教授芮筱亭为“双聘院士”、博士生导师；聘任中国科学院院士、中山大学教授陈小明为兼职教授、博士生导师并在西安近代化学研究所建立陈小明院士工作站。

许宁生在光华楼为中国科学院院士王家骐颁发证书，聘任他为复旦大学“双聘院士”

据复旦大学官网消息，7月2日上午，中国科学院院士、校长许宁生在光华楼为中国科学院院士王家骐颁发证书，聘任他为复旦大学“双聘院士”。信息科学与工程学院院长郑立荣与王家骐院士签署了聘用合同。据悉，王家骐院士的加盟将助力信息科学与工程学院光学工程一流学科建设工作。

据北华大学官网消息，7月4日，国家林产化学工程技术研究中心主任、中国林科院化学林产化学工业研究所原所长、党委书记，中国工程院院士蒋剑春研究员应邀来校进行学术交流活动。上午，校长任玉珊在学校第二会客室会见了蒋剑春院士。任玉珊强调，北华大学将抓住这一历史机遇，诚挚邀请蒋院士作为该校“双聘院士”，并在该校建立院士工作站。

据新华网7月4日消息，南开大学统计学科建设研讨会暨统计与数据科学学院日前成立，中国科学院院士、发展中国家科学院院士马志明担任学院首任院长，为南开大学“双聘院士”政策实施后首位受聘者。

据《青海日报》7月6日报道，近日，董家鸿院士工作站在青海大学附属医院正式揭牌启动。此举标志着中国工程院院士、清华大学临床医学院院长、北京清华长庚医院执行院长董家鸿今后将与青海大学附属医院携手，强力助推全省包虫病防治工作，让青海的老百姓在家门口就能享受到“院士级”的医疗服务。董家鸿同时被聘为“青海大学双聘院士”。

据吉林大学官网消息，7月6日，中国工程院院士周良辅受聘吉林大学“双聘院士”仪式在长春举行。周良辅院士一行，吉林大学校长李元元，校人才工作办公室、白求恩第一医院负责人参加聘任仪式。

据每日甘肃网消息，近日，兰州大学“双聘院士”聘任仪式在兰州大学逸夫科学馆举行。中国科学院青藏高原研究所名誉所长、中国科学院院士姚檀栋被聘为兰州大学双聘院士，并担任泛第三极生态环境与气候变化前沿科学中心学术主任。

值得一提的是，随着职业教育的发展，部分职业技术学院此次也加入“双聘院士”争夺之列。

例如，据扬子晚报网消息，6月23日下午，常州信息职业技术学院举行双聘院士、特聘（产业）教授聘任发布会，首批聘请28名专家学者。其中，中国工程院院士沈昌祥受聘为常州信息职业技术学院“双聘院士”，担任中国网络空间安全产教融合联盟顾问，学校还将成立沈昌祥院士工作室。

从上述这些官方消息可以看出，“双聘院士”这样的高端人才引进模式正受热捧，中国工程院院士董家鸿先后被聘为吉林大学、青海大学的“双聘院士”。

另一特点是位于东北、西部的高校和机构在“双聘院士”引进方面颇为积极，吉林大学至少引进了王国栋、董家鸿、周良辅三名“双聘院士”，位于西部的青海大学、兰州大学也获得了“双聘院士”加盟助力。

责任编辑：张申