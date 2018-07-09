台湾新北一名男子刺伤警员 遭警方开枪击伤被擒

原标题：台湾新北一男子刺伤一警员 遭警方开枪击伤被擒

中新网7月9日电 据台湾《中时电子报》报道，9日约0时30分，台湾新北市三重区警察盘查一辆可疑摩托车上的男女时，该男子突然持一把刀刺伤追来的骆姓警员，其他警员立即拔枪射击，击中行凶男子左膝，目前受伤警察和凶手分别被送医急救。

台湾警方调查显示，骑车载女友的男子经查是49岁的陈姓赌博案通缉犯，9日凌晨与女友正要回家，在新北市三重区自强路遭警察拦下盘查。陈某跳车逃跑，并躲在附近暗巷，趁骆姓警员追赶上来时，突然冲出来，用手中刀猛刺，造成骆姓警员身上多处受伤，血流不止。

这时随后赶上来的警员立即拔枪还击，击中陈某的左膝盖，令陈某倒地。

当地警方接获通报后也迅速赶到，将陈某控制，送往医院急救。而负伤的骆姓警员也被送往医院。目前两人都在紧急手术中。

责任编辑：霍宇昂