原标题：气象台发布台风黄色预警 台风“玛莉亚”即将登陆

中新网7月9日电 中央气象台9日10时发布台风黄色预警：今年第8号台风“玛莉亚”（超强台风级）的中心今天（9日）上午8点钟位于台湾省宜兰县东偏南方约1260公里的西北太平洋洋面上，就是北纬21.8度，东经133.6度，中心附近最大风力有17级（60米/秒），中心最低气压为920百帕，七级风圈半径340-550公里，十级风圈半径120-180公里，十二级风圈半径60-70公里。

预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，将于10日夜间登陆或擦过台湾东北部，并于11日早晨到上午在福建晋江到浙江温州之间沿海再次登陆（台风级到强台风级，13-14级，38-45m/s）。登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

大风预报：9日14时-10日14时，台湾东北洋面和东海南部的中东部海域的风力将逐渐加大到7-10级，部分海域风力可达11-12级；琉球群岛以东洋面将有9-12级大风，台风“玛莉亚”中心经过的附近洋面的风力有13-17级。

责任编辑：张岩