原标题：专家：中国基本药物自给自足比例超95%

上海市临床药事管理质控中心主任钟明康接受记者采访称，中国是世界上少有的医药自给自足型国家，能够保证14亿人的用药需求。 孙翔 摄

中新网北京7月9日电 （孙翔）“95%以上的药品，我们国家都有。”上海市临床药事管理质控中心主任钟明康8日接受记者专访称，中国是世界上少有的医药自给自足型国家，能够保证14亿人的用药需求，这是实现健康中国的重要基础，也展现了国家实力。

近日，由中国社会保障学会医疗保障专业委员会等单位主办的“药物经济学应用与发展座谈会”在北京召开，两百余位行业专家出席。

“药品与每位老百姓的切身利益密切相关，特别是涉及药品的价格、疗效和安全。”钟明康说，对于治疗稀缺药品，中国引进国外研发成功、专利期内的新药，供临床使用。专利药引进多年前曾面临价格过贵或周期长等现实困境，目前国家相关部门已经联手开始解决此类问题。

2016年和2017年，经过两轮国家医保谈判，大幅降低了十余种抗癌靶点药价格，并纳入医保目录。钟明康介绍，病人治疗一个疗程需要用的肿瘤药原需15万元（人民币，下同），经过医保谈判后降至11万元，医保报销后，患者只负担约4万元，体现了政府对民众的关怀。

据国家卫生健康委员会消息，将对已纳入医保的抗癌药实施政府集中谈价、采购，对未纳入医保的抗癌药实行医保准入谈判。截至目前，业内人士分析，已有近八成肿瘤药物被纳入医保目录。

近日，由中国社会保障学会医疗保障专业委员会等单位主办的“药物经济学应用与发展座谈会”在北京召开。图为中国社会保障学会会长郑功成。 韩凯 摄

“我国药品政策的目标是让老百姓用得上、用得好、用得起（药）。”国家卫生健康委员会体制改革司监察专员赖诗卿认为，国家药品整体战略既鼓励新药创新、也鼓励高质量仿制，仿制药的生产可以打破专利药垄断、降低药价。

“仿制药替代原研药是国际规则和惯例。”赖诗卿介绍，仿制药在国外被称为通用名药。药品核心专利期通常为20年，专利过期后，药企可以进行仿制。合格的仿制药药效可达到原研药的80%至125%。

赖诗卿说，确保国产仿制药临床使用时发挥一致的疗效，药监局正在对2007年前生产的仿制药固体制剂开展质量、疗效一致性评价。目前，已有41个品规的仿制药通过评价。

瑞士诺华公司生产的格列卫（通用名：甲磺酸伊马替尼）曾被誉为“慢粒白血病救命药”。近日，江苏豪森药业生产的伊马替尼（商品名：昕维）通过国家仿制药一致性评价，成为国内首个通过评价的国产产品。

“仿制药的开发，就是为了替代（原研药）。”赖诗卿介绍，通过一致性评价的仿制药，可以与原研药相互替代。（完）

责任编辑：张岩