原标题：河南南阳回应“铺路如摊煎饼”：裂缝非质量问题

中新网南阳7月9日电 （记者 吴扬）针对近日网络爆料河南南阳市卧龙区英庄镇政府门前三条道路修建时存在“偷工减料”“铺路如摊煎饼”“道路出现大面积裂缝”等问题，南阳市卧龙区农村道路管理所8日通过当地宣传部回应称：“道路100%合格”“裂缝不是质量问题”。

勤政路上的一处破损路面。李世腕 摄

据此前媒体报道，村民反映的有“问题”的三条道路分别是指位于南阳市卧龙区英庄镇政府北边的环镇北路、英庄镇政府门前的勤政路和镇政府南边的X022线（又称英沙线）。三条路均由南阳宛通公路工程技术有限公司于2016年修建。有村民说，上述道路修建之初就存在偷工减料问题，尤其路边沥青路面看上去很薄，大约只有1cm左右厚，“铺路如摊煎饼”。

X022线路面裂缝。吴扬 摄

报道称，为了验证上述道路是否存在“偷工减料”问题，有村民找来专业工具对已修成的X022线和勤政路进行了采样测量。村民采样测量结果是：X022线面层厚度3cm，基层厚度15cm，底基层厚度为13.5cm。面层（沥青层）厚度和底基层厚度仅为公示标准的60%和84%。勤政路采样测量结果是：面层厚度3.5cm，基层厚度11cm，底基层因不成形无法测量。参照X022线公示标准，实测结果也明显不达标。村民认为，正是因为修路“偷工减料”，才导致道路修成后不久就出现大量裂缝。

X022线取样测量。李世腕 摄

对此，南阳市卧龙区农村道路管理所通过当地宣传部给记者的“情况说明”中称，上述道路综合评定指标（弯沉值）合格率为100%，并强调裂缝不是质量问题。

南阳市卧龙区农村道路管理所在其“情况说明”中如是写道：“南阳市卧龙区X022线英庄至沙河桥段公路改建工程项目，严格按照公路建设三级标准和相关规范设计要求施工，2016年10月该项目建成通车，经第三方检测机构检测，综合评定指标（弯沉值）合格率为100%。道路质量好不好，行车是检验。通车近两年来，该路段经受郑万高铁重型施工车辆的碾压，目前公路路面平整密实，基本完好，各项指标达到设计要求。”

“情况说明”强调：“关于路面纵横裂缝问题。半刚性基层水泥稳定砂砾在运营期间水泥易产生干缩裂缝和低温收缩裂缝，在交通荷载和温度荷载的重复作用下，半刚性基层的这种收缩裂缝很容易扩展到沥青面层而形成反射裂缝，从而影响路面的美观。所以在稳定砂砾施工过程中，按设计要求每隔4—5米之间隔切一道缝隙，用于满足水泥稳定砂的收缩与膨胀，在这个缝隙上部的沥青路面当中会出现规律的沥青反射纹，这是不可避免的。根据公路工程质量检验评定标准外观鉴定要求，半刚性基层的反射裂缝不计作施工缺陷，运营过程中需加强养护及时灌缝。”

“情况说明”还针对“破损路面显示铺路石头大小不一”解释说，水泥稳定砂砾基层的配合比设计是以连续级配碎石做骨料，即大、中、小不同粒径的材料按照一定的试验室配合比，采用一定数量的凝胶材料和足够的灰浆体积填充骨料的空隙，其级配要求符合技术规范的规定。若用规格粒径大体一致碎石，反而不符合相关的技术规范要求，形不成连续级配，达不到基层强度稳定、结构密实的施工效果。

“情况说明”特别指出，“关于X022线穿过镇政府门前路段出现的局部损毁现象，这是英庄镇搞集镇建设过程中，修建排水、人行道等工程时造成的，不属于质量问题。对该路段的局部损毁，待集镇建设工程完工后予以修复。”

“情况说明”最后表示，“按照公路工程交竣工验收办法规定，目前，该项目尚在缺陷责任期内。我们承诺，在缺陷责任期内，发现的一切质量缺陷，我所将责成施工单位限期整改。”

该“情况说明”没有对当地村民的采样测量结果作出回应。

责任编辑：张岩