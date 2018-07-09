原标题：李律仁接替史美伦出任香港特区金融发展局主席
李律仁 东方IC 资料图
史美伦今年4月接替周松岗出任香港交易所主席之后，其担任的香港特区金融发展局主席一职近日终获递补人选。
据香港政府新闻网消息，特区政府7月6日委任李律仁为金融发展局主席，接替即将卸任的史美伦，任期由7月11日至明年1月16日，并委任他在金发局注册为担保有限公司后，出任董事会主席，任期两年。
特区政府财经事务及库务局局长刘怡翔在公布上述任命时表示，李律仁具备丰富的金融服务专业知识，对金发局的目标和运作有深入了解，且一直对该局的工作作出重大贡献。刘怡翔相信他能带领金发局继续履行使命，推动香港金融服务业进一步发展。
刘怡翔还感谢了史美伦在金发局竭诚服务，赞扬她领导出色，多年来带领金发局为加强香港竞争力而努力。
公开资料显示，李律仁现为执业大律师，专注金融案件，曾在香港证券及期货事务监察委员会任职，一度出任香港证监会企业融资部总监。此外，他还曾担任现任香港特首林郑月娥竞选办公室副主任。
特区政府金发局为高层次跨界别咨询机构，旨在征询业界如何推动香港金融业更大发展和金融产业策略性发展路向，并提出建议。
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