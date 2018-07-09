浙江丽水书记胡海峰:围绕习近平丽水之赞创新实践

原标题：新任丽水书记胡海峰：紧紧围绕习总书记“丽水之赞”创新实践

丽水市委书记胡海峰 指尖丽水 图

据7月9日的浙江《丽水日报》报道，丽水市委书记胡海峰6日在遂昌县调研时强调，全市上下要紧紧围绕习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上102字“丽水之赞”的指示精神，按照省委部署要求，深入开展“大学习大调研大抓落实”活动，扎实推进“八八战略”在丽水的创新实践，勇当绿色发展的探路者和模范生。

4月26日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。他强调，推动长江经济带探索生态优先、绿色发展的新路子，关键是要处理好绿水青山和金山银山的关系。有的同志对生态环境保护蕴含的潜在需求认识不清晰，对这些需求可能激发出来的供给、形成的新的增长点认识不到位，对把绿水青山转化成金山银山的路径方法探索不深入。一定要从思想认识和具体行动上来一个根本转变，“浙江丽水市多年来坚持走绿色发展道路，坚定不移保护绿水青山这个‘金饭碗’，努力把绿水青山蕴含的生态产品价值转化为金山银山，生态环境质量、发展进程指数、农民收入增幅多年位居全省第一，实现了生态文明建设、脱贫攻坚、乡村振兴协同推进。”

位于浙江西南部的丽水市“九山半水半分田”，1.73万平方公里陆域内千米以上的高山有3573座，森林覆盖率达80.79%，是浙江第一个国家级生态示范保护区。在浙江工作期间，习近平总书记曾八赴丽水，2006年7月在调研时提出“绿水青山就是金山银山，对丽水来说尤为如此”，丽水“守住这方净土，就守住了‘金饭碗’”。

此后，丽水以生态为核心竞争力，在全国地级市中率先发布《生态文明建设纲要》，提出打造全国生态保护和生态经济发展“双示范区”；浙江省不再考核当地的生产总值和工业增加值指标。2017年，丽水实现地区生产总值1298亿元，第三产业增加值占经济总量的比重提高到49.4%；农村常住居民人均可支配收入18072元，同比增长9.8%，增速连续9年领跑浙江。同时，生态环境状况指数连续14年居全省第一，空气质量在全国74个排名城市中列第8位，市区空气质量指数优良率达93.2%。

7月2日，丽水市委召开全市领导干部会议，宣布省委关于市委主要领导调整的决定，胡海峰同志任中共丽水市委委员、常委、书记。此前，胡海峰为浙江嘉兴市市长。

《丽水日报》的报道说，在6日的调研中，胡海峰瞻仰浙西南第一个党组织中共遂昌支部旧址，参观中国工农红军挺进师纪念馆，考察1935红色文旅街区，察看苏村将军路、感恩广场、安居小区等，并主持召开了座谈会。他表示，中共遂昌支部作为我党在浙西南播下的第一颗革命火种，彰显了共产党人不忘初心、牢记使命、矢志奋斗的可贵精神品质。中国工农红军挺进师在异常困难的条件下深入敌后开展艰苦卓绝的游击斗争，让我们对坚定信念、不畏艰险、敢于胜利有了更加深刻的理解和感受。苏村9·28灾后救援重建，突出诠释了一个道理：只要上下一心、众志成城、苦干实干，就能够改天换地，旧貌换新颜。要把强大的精神力量升华为推动丽水加快发展的思想自觉，转化为深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想的行动自觉。当前，省委正在部署开展“大学习大调研大抓落实”活动，全市上下要以习总书记102字的“丽水之赞”为总纲，在活动中深刻理解和准确把握习总书记在丽水历次调研时的重要讲话精神，深刻领悟和正确运用“八八战略”蕴含的优势论，深刻挖掘和精准补齐存在的短板和弱项，创造性地高质量开展有见地、有分量、有深度的调查研究，在发挥和发扬优势中理清“人无我有、人有我优”的发展思路，扑下身子、务实苦干，让“大抓落实”蔚然成风，不断汇聚起推动丽水更好更快发展的磅礴伟力。

责任编辑：张申