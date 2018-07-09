泰沉船事故5人生死不明 打捞“凤凰”号准备就绪

原标题：泰国游船翻沉事故仍有5人生死不明 打捞“凤凰”号工作准备就绪

新华社泰国普吉7月9日电（记者杨舟 颜昊）泰国普吉府府尹诺拉帕9日在新闻发布会上说，目前游船翻沉事故中已有41具遇难者遗体完成打捞，仍有5人生死不明。此外，泰国海军表示，9日将打捞“凤凰”号，相关设备已准备就绪。

诺拉帕说，泰中双方核对名单后，确认事故当日登船游客为89人，而非此前认定的93人，有4人未上船。89人中有37人获救，11人失联。但在失联人员中，通过酒店住宿记录等方式确认其中5人生还。

泰国海军第三舰队总指挥颂讷在发布会上说，搜救工作目前还在进行中，9日将尝试把被“凤凰”号船体压住的一具遗体移出，并打捞“凤凰”号，相关设备已准备就绪。

普吉府警察局局长提拉蓬说，目前普吉府警察工作主要包括两方面，一是对案件进行追责，警方已对两艘翻沉船只船长进行起诉，同时还会继续调查相关公司和旅游从业者的责任；二是验证死者身份，已完成打捞的41具遗体中，确认死因的尸检已全部完成，37具遗体完成身份认证，警方将加快对余下4具遗体完成身份认证，预计今日之内可以让遇难者家属见到遗体。

泰国旅游和体育部长威拉萨表示8日已经去哇集拉医院探望遇难者家属，目前已为遇难者家属提供住宿等。

当地时间5日17时45分左右，“凤凰”号和“艾莎公主”号在普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，船只发生倾覆并沉没。“凤凰”号上载有101人，其中游客89人，87人为中国籍。“艾莎公主”号载有42人。死亡和失联人员均来自“凤凰”号。

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