原标题：泰国游船倾覆事故搜救：潜水员将打捞第42具遗体
中新网7月9日电 据泰国媒体报道，泰国官方于当地时间9日上午再次举行发布会，通报有关“凤凰”号游船倾覆事故的最新的搜救进展情况。据介绍，这起倾覆事故已经打捞上41具遇难者遗体，11名失踪人员中可能有5人生还。泰国旅游体育部部长表示，潜水员将打捞被困在船下的第42具遇难者遗体。
据报道，普吉府府尹诺拉帕•波洛通（Naraphat Plodthong）通报称，目前确认41人在“凤凰”号游船倾覆事件中丧生。41名遇难者中，已有33人的遗体被辨认，家属正等待认领。
波洛通称，根据交叉核实，“凤凰”号上共搭载89名游客，其中欧洲游客2人，中国游客87人。此外，最初有11人被列为失踪人员，但其中5人获救后未向当局通报，他们的身份有待确认。
9日，“凤凰”号倾覆事故的搜救行动继续。泰国旅游体育部部长科瓦拉特（Weerasak Kowsurat）称，潜水员将用便携鼓风机吹开水下沙子，以便捞起被困船下的一名中国遇难者遗体。
科瓦拉特还称，如果能将“凤凰”号船体立直，更多的遗体可能会浮起。
当地时间5日17时45分左右，“凤凰”号和“艾莎公主”号在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，船只发生倾覆并沉没。“凤凰”号上载有105人，“艾莎公主”号载有42人，两船上共有127名中国游客。在此次的倾覆事故中，死亡和失踪人员均来自“凤凰”号。
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