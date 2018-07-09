原标题：台湾气象部门发布海上台风警报 恐掀起17级强风

中新网7月9日电 据台湾《中时电子报》报道，台湾气象部门9日14点30分发布强台风“玛莉亚”的海上台风警报，也是台湾气象部门今年发布的第一个台风警报。有气象主播表示，此次台风对台湾威胁大，恐掀起17级强风。

台湾气象部门指出，按照“玛莉亚”目前的移动速度与路径，最快于9日23时30分发布陆上台风警报，预计影响台湾时间为10日下半天到11日上半天，其中，10日晚上到11日清晨是影响台湾最剧烈的时刻。

台湾气象部门工作人员表示，10日到11日台湾本岛都会受到台风影响，10日开始，台湾北部、东北部就会开始下雨。

气象主播李富城表示，“玛莉亚”台风9日上午已稍微偏北，可能会从彭佳屿北方通过，台风结构未遭破坏，将是非常强烈的西北台风，恐掀起17级强风，也会带来豪雨，对台湾威胁大。

根据台湾气象部门最新资料，“玛莉亚”目前的中心位置在台北东南方向约1091公里外的海面上，以每小时31公里的速度向西北方向移动。靠近台风中心的最大风速每秒55米，相当于16级风，7级暴风半径 280公里。

台湾气象部门表示，“玛莉亚”台风的暴风圈正逐渐接近台湾东部海面，对台湾北部海面、东北部海面及东南部海面将构成威胁。台湾北部、东北部海面、东南部海面（含兰屿、绿岛）航行及作业船只应严加戒备。台湾北部、东半部滨海地区及绿岛、兰屿、恒春半岛、马祖已有长浪出现，应避免前往海边活动。

责任编辑：张玉