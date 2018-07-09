全国人大常委会:山西临汾治污窝案干扰监测站百次

原标题：全国人大常委会直指多地治污不力：临汾窝案干扰监测站上百次

在大气污染防治问题上，全国人大常委会晒出了一份“法律巡视”报告。7月9日，全国人大常委会委员长栗战书在十三届全国人大常委会第四次会议上作了大气污染防治法实施情况报告。澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，这一报告除了点名山西临汾大气环境质量造假窝案之外，还指出了多地环保的短板和劣迹，“一些地方治污主要靠上面推动和外在约束，工作的主动性有待提高。”

“执法检查是人大依法开展监督的重要形式，是保证法律有效实施的重要手段。”全国人大环资委的一位负责人表示，执法检查必须严格，监督必须有力度，不能走过场，搞评功摆好那一套。要充分发挥“法律巡视”的监督利剑作用，敢于动真碰硬，深入查找重点地区、重点领域、重点行业存在的突出问题。

多地大气污染监管不到位被点名，包括山西临汾大气环境质量造假窝案

大气污染防治法执法检查是今年常委会监督工作的重中之重。今年5月至6月，全国人大常委会执法检查组分为4个小组分赴河南、 内蒙古、山西、陕西、山东、河北、安徽、江苏等8个省区对大气污染防治法实施情况进行检查，同时还委托其他23个省区市人大常委会对本行政区域内法律贯彻实施情况进行了检查。

报告显示，2017年，全国实施按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送行政拘留及移送涉嫌污染犯罪五类案件近4万件，涉大气案件占比近 30%。

在大气污染问题上，报告指出，结构性污染问题较为突出。主要涉及部分地区结构调整不到位，对传统产业依赖较重；能源结构不合理，一些地区煤炭使用量过大；运输结构不合理，柴油货车污染重。

报告列举说，山东省传统产业占全部工业的70%， 重化工业占传统工业的70%。河北邯郸“城中有钢”，石家庄“煤电围城”等问题突出。内蒙古包头重化企业围城，全市建成区面积不足总面积的1%，但集聚了全市约90%的钢铁产能、89%的火电装机和90%的稀土产量。“2+26”城市、长三角、汾渭平原等区域的单位国土面积煤炭消耗量是全国平均水平的4-6倍。2017年河南省煤炭消费量占一次能源消费比重达到73 。6%，高出全国13个百分点。以柴油车为主的公路运输承担了全国约78%的货物发送量、48.6%的货物周转量，柴油货车污染排放占机动车排放总量的60%以上。据统计，河北省有柴油货车135 。9万辆，占全国柴油货车总量的8%；山东省有柴油货车172.8万辆，占全国柴油货车总量的10.2%，居全国首位。

大气污染监管制度落实不到位也被写入报告。重点包括三个方面内容：排污许可制度没有落实到位，环境监测制度落实有差距，环境信息公开制度缺乏系统规范。

“大气污染防治法第十九条明确，要求排放工业废气的企业应当取得排污许可证，但许可证发放范围没有涵盖全部排污企业，部分企业固定污染源未纳入监管。”栗战书在报告中举例说，安徽芜湖2017年对火电、造纸、水泥、印染等14个行业，仅发放52张排污许可证；江苏徐州对火电、造纸、钢铁等10个行业仅核发124张排污许可证。

报告还指出，大气污染防治法第二十三条要求，环境保护主管部门负责建设与管理大气环境质量监测网。但一些东中部区县和西部大气污染严重城市监控点少、监控网布局不合理。个别地方环境质量监测弄虚作假。

栗战书提及了山西省临汾市出现大气环境质量造假窝案。报告显示，2017年4月至2018年4月，位于山西临汾的6个国控站点被人为干扰上百次，监测数据严重失真。

此外，在检查中还发现，有的企业监测数据不准确，影响治污实效。比如，陕西金堆城钼业股份有限公司不如实公开自动监测数据，检查组现场检测发现测量浓度与标准样品浓度差异远超误差范围，不符合技术规范。

报告还指出，部分企业污染防治不主动、不自觉，超标排污问题突出。陕西延长石油兴化化工有限公司、河南郑州天能碳素有限公司不正常运行大气污染防治设施，污染问题突出。河南安阳红岩铁合金有限公司、河北立马燃气公司防治污染设施不健全，无组织排放严重。

多地重点领域治污措施乏力，机动车油品质量合格率未过半

另一个问题是关于重点领域大气污染防治措施的执行力度。所涉问题具体包括：工业污染控制力度不够，民用散煤污染控制不力，机动车和油品质量监管不到位，扬尘污染防治监督管理不精细，秸秆综合利用不足。

报告指出，检查中发现，包头市亚新隆顺特钢有限公司炼钢车间废气收集处理不到位，烟气无组织排放问题突出；山东省铁雄冶金科技有限公司建设了脱硫脱硝设施，但通过旁路烟囱排放部分未处理烟气。

此外，还有一些地方存在治污设施简陋甚至没有治污设施，不能达标排放。比如，河南省郑州市发现存在废渣冶炼“散乱污”企业，洛阳市相邻三个乡镇形成家具制造企业群达400家以上，粉尘污染突出，影响周边居民生活环境。

在民用散煤污染控制问题上，报告指出，山西省散煤年消费量大约2000余万吨，存在散煤替代进展缓慢、洁净、焦不合格等问题。陕西省关中地区每年散煤燃烧量达2000万吨以上，城市老旧小区、棚户区、城乡结合部和农村地区散煤燃烧大量存在，相关治理工作尚未有效开展。

此外，机动车污染和油品质量监管亦不到位。报告坦言，一些重型柴油车未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求， 不能达标排放。一些地方和部门对重型柴油车准入把关不严，监管力量不足、监管不到位，车辆不正常安装和使用污染控制装置等违法情况比较普遍；个别地方存在机动车排放检验机构数据造假现象；一些城市划定了高污染车辆禁行区和非道路移动机械禁用区，没有有效执法监管和处罚；一些地区油品质量源头管控存在漏洞，对成品油无证生产单位、非法调和成品油行为监管不到位，对流通领域的普通柴油没有明确监管部门、缺乏监管依据。

数据显示，2017年，有关部门在天津、廊坊、唐山、保定、邢台等五市开展的柴油质量抽检中，合格率仅为47%。

报告还指出，有些地方政府对城市扬尘精细化管理不够，有关部门在依法管控施工工地，打击矿山开采、建材加工等企业违法行为方面不到位。河南省安阳市下堡村北侧山体采石作业没有扬尘治理设施和措施，已开采区域没有开展生态修复。鄂尔多斯市露天煤矿抑尘措施普遍不足，扬尘问题突出。西安浐灞生态区雁鸣湖项目，260多亩的施工地面未采取覆盖、洒水等抑尘措施。此外，一些地方为迎接检查，存在突击采取防尘措施的现象。

还有一个问题是关于秸秆的综合利用。报告显示，目前一些地区秸秆的收贮运配套政策措施不足，没有建立有效的秸秆收贮体系，严重制约了秸秆的综合利用。近年来，东北地区在春播秋收季节多次因秸秆焚烧造成大面积重污染天气。

一些地方治污主动性有待提高，政府责任落实不到位

政府责任和部门监管责任落实不到位也被报告着重提及。报告指出，有的地方在项目把关、破解难题、执法监督等方面缺乏真抓实干的决心和狠劲。

报告透露，汾渭平原近年来PM2 。5浓度不降反升，2017年汾渭平原PM2 。5年平均浓度为68微克/立方米，采暖季PM2 。5平均浓度为100微克/立方米，优良天数比例均值为50 。6%，在全国排位靠后。

报告认为，山西曾将焦化产能调整重组作为振兴产业的重要措施，但调整重组效果十分有限。陕西治污降霾年度行动方案确定的任务完成情况不够理想，相关考核问责不严，发挥作用有限。

“一些地方政府及其相关部门对绿水青山就是金山银山的绿色发展理念没有学深悟透，没有正确处理好环境保护与经济发展的关系，仍然延续传统的粗放型发展模式和做法。”栗战书指出，一些地方对打赢大气污染防治攻坚战的紧迫性和艰巨性认识不到位，还存在工作作风不扎实的问题。

栗战书坦言，检查中发现，一些地方政府和部门在汇报和自查报告中谈工作成绩多，对问题说得少。检查组看到的多是以治理成效和经验为主的好典型，随机抽查企业发现不同程度地存在违法问题。一些地方不同层级防治污染的工作要求“上下一般粗”，安排部署多、政策文件多、口头表态多，实际工作中的落实情况层层递减。一些地方治污主要靠上面推动和外在约束，工作的主动性有待提高，责任落得不实，治理成效不稳固。

“人大开展执法检查就是要发现问题，找准问题。”前述全国人大环资委人士表示，人大开展执法检查要敢于动真碰硬， 坚持什么问题突出就重点检查什么问题，哪里问题突出就去哪里检查。要督促地方、部门和企业认真整改纠正违法行为，不能碍于情面“放水”、粉饰、打埋伏。

责任编辑：余鹏飞