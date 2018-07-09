外交部：泰表示中国游客下落不查明 搜救就不停止

原标题：外交部：中泰全力开展游船倾覆事故搜救工作

中国外交部发言人华春莹在今天（9日）的例行记者会上介绍，经多方核实，两船乘客中共有127名中国公民，其中有5人未登船，实际登船人数122人。其中75人获救，41人不幸遇难，另有6人失联。目前中方派出的搜救队与泰方仍在全力合作开展搜救。中方要求泰方继续扩大潜水搜救范围，并动员各方力量加大搜寻密度。泰方已经表示，中国失联游客下落不查明，搜救工作就不会停止。

华春莹表示，中国驻泰国使领馆和外交部、文化和旅游部、交通运输部联合工作组会同泰方，积极为涉事中国游客和家属提供全力协助，并就遗体保存、辨认等问题与泰方保持着密切沟通。泰方已在普吉设立3个家属联络中心和1个接待中心，为事故伤亡人员和家属提供善后协助，包括为家属提供交通食宿以及“一对一”服务。

华春莹表示，8日，泰国总理巴育就普吉游船倾覆事故向习近平主席和李克强总理致亲署信，对事故遇难者表示沉痛哀悼，对遇难者家属和受伤人员致以诚挚慰问。同日，泰国外长敦也向王毅国务委员兼外长致电慰问。巴育总理表示，泰王国政府和所有相关部门高度重视事件处置，迅速向受影响人员提供紧急救助和妥善安排，及时成立了搜救指挥中心，积极开展搜救工作，对事故的全面调查也已展开。泰方将继续尽最大努力搜寻失踪人员，并向所有受影响人员和家庭提供必要帮助和支持。泰国政府有决心尽最大努力避免类似悲剧再次发生。

华春莹强调，中国驻泰国使馆派员驻守机场、医院等场所，积极为涉事中国游客和家属提供协助。除此前公布的中国驻泰使馆求助热线（0066-642351752，0066-820367651）外，中国驻宋卡总领馆普吉领事办公室开通24小时证件服务绿色通道，热线电话：0945956158（国内请拨打0066-945956158）。

华春莹表示，外交部、中国驻泰使领馆和中国政府联合工作组将全力落实习近平主席等党和国家领导人重要指示精神，同泰方保持密切沟通协调，要求泰国政府及有关部门全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员，做好事故原因调查及善后等相关工作，切实保障和维护中国公民合法权益。（央视记者 申杨）

责任编辑：张玉