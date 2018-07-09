防总做“玛莉亚”防御：宁可事前听骂 不事后听哭

原标题：防总部署“玛莉亚”防御：宁可事前听骂声，不要事后听哭声

2018年7月8日，船只从浙江台州市金清新闸外海驶进台州市金清大港，做好对8号台风“玛莉亚”的防御工作。视觉中国 图

据国家防总、水利部通报，7月9日上午，国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平主持召开国家防总异地视频会议，分析研判第8号台风“玛莉亚”发展动态及其可能带来的影响，对防御工作进一步作出安排部署。

鄂竟平强调，台风“玛莉亚”来势凶猛，有关省（直辖市）防指和有关部门务必要高度重视，要针对台风特点落实防御措施，绝不能麻痹放松和心存侥幸；宁可十防九空，不可一次放松；宁可信其重，不可信其轻；宁可事前听骂声，不要事后听哭声；绝不能因工作疏忽，造成群死群伤，绝不能因工作失职，给党和国家造成负面影响。对因责任不落实、组织不到位、措施不得力等造成重大影响和损失的，要严肃追责问责。

7月4日，今年第8号台风“玛莉亚”在西北太平洋上生成，36小时内风力加强到17级（58米/秒），目前正向我国沿海靠近。预计于10日夜到11日晨在台湾东北部沿海登陆，之后穿过台湾岛北部，于11日晨在福建中部沿海再次登陆（风力13-14级）。

会商认为，台风“玛莉亚”具有风力大、降雨强、移速快、正面登陆等特点，给防御工作带来诸多困难。一是海上风大浪高，对船只避险、海上生产、养殖人员等构成巨大威胁；二是暴雨区山地丘陵多，台风带来短历时强降雨极易导致山洪暴发，严重威胁群众生命财产安全；三是部分地区前期降雨多，江河湖库底水高，土壤含水量趋于饱和，水库与河湖防洪保安任务重。四是沿海流动人口多，转移避险难度大，特别是休闲度假和外来人员对台风危害认识不够，防台风避险经验少，需引起高度重视。

国家防总秘书长、水利部副部长兼应急管理部副部长叶建春在安排部署台风“玛莉亚”防御工作时宣布：国家防总于9日12时启动防汛防台风Ⅲ级应急响应，派出4个工作组分赴福建、浙江、江西、安徽等省协助开展防汛防台风工作，此后将根据台风和汛情发展变化适时调整应急响应级别和工作组。会议要求有关省（直辖市）防指和相关部门及时启动相应级别的应急响应，各级责任人立即上岗到位，加强组织领导，严格按照防台风预案规定和职责分工，密切配合，通力协作，确保防台风工作有力有序有效进行，全力保障人民群众生命安全。一要严密监视，强化预报预警；二要科学调度，强化水库保安；三要以人为本，强化转移避险；四要群测群防，强化山洪防御；五要加强排查，强化城市保安。

交通运输部、农业农村部、中国气象局、国家海洋局，以及水利部相关司局的负责同志在国家防总指挥中心参加会议，福建省副省长李德金，太湖防总和上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖南等省（直辖市）防指负责同志在分会场参加会议。

责任编辑：余鹏飞