原标题：台风预警升级为橙色 玛莉亚或将于11日登陆浙闽

中国天气网讯 中央气象台9日18时发布台风橙色预警：

今年第8号台风“玛莉亚”（超强台风级）的中心今天（9日）下午17点钟位于台湾省宜兰县东偏南方约1000公里的西北太平洋洋面上，就是北纬22.6度，东经131.3度，中心附近最大风力有16级（55米/秒），中心最低气压为930百帕，七级风圈半径340-500公里，十级风圈半径120-180公里，十二级风圈半径70-90公里。

预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，将于10日夜间登陆或擦过台湾东北部，并于11日早晨到上午在福建晋江到浙江温州一带沿海再次登陆（台风级到强台风级，13-15级，38-48米/秒）。登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

大风预报：9日20时-10日20时，台湾以东和东海南部的风力将逐渐加大到7-10级，其中东海东南部和台湾东北洋面的部分海域风力可达11-12级，台风“玛莉亚”中心经过的附近洋面的风力有13-17级。

防御指南：

政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

责任编辑：余鹏飞