陕西调查韩城村民集体中毒事件:疑与化工废气有关

原标题：陕西安监、环保调查韩城村民集体中毒事件：疑与化工废气有关

韩城发布的消息。 截屏图

澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，陕西省安监部门、环保部门已介入调查韩城市村民集体（轻度）中毒事件。

7月8日早上和晚上，韩城市政府官方微博连续发布两条消息称，疑似受到有害气体的影响 ，该市西庄镇38位村民身体出现不适就医。随后，到医院体检、接受观察治疗的群众增至64名。目前，大部分村民的不适症状明显缓解或消失。4名有基础病史的村民继续留院观察。

9日上午，韩城市委外宣办相关负责人告诉澎湃新闻，陕西省安监和环保部门正在当地调查这一中毒事件，事故原因目前尚不明确。

事发时该村庄是否出现过空气污染情况或出现异味？

该负责人称，不清楚。但他表示，相关部门也怀疑与附近化工厂排放的废气有关，具体原因正在调查中。

当地知情人士告诉澎湃新闻，类似中毒事件并非第一次发生。当地村民2017年还向环保督察组投诉过附近化工厂的空气污染问题。

澎湃新闻从韩城市政府官网查询到，2017年10月31日，韩城市通报陕西省委第二环境保护督察组交办问题的调查处理情况。该通报第二条提到受理编号20170021和受理编号20170031的投诉，分别来自西庄镇吴村和张村村民：吴村三组、张村一组因中汇煤化、黑猫焦化厂的空气污染，本村又是卫生防护距离内，政府将对该村进行搬迁，但2008年至今未搬迁，要求解决。

韩城市调查核实称，经查，韩城市西庄镇张、白、吴三村是韩城市企业安全防护距离区域重点移民搬迁村庄，但因安置房源正在建设之中，还未交付使用，加之搬迁安置资金暂未落实等原因，致使搬迁工作推进缓慢。

据陕西媒体华商网-华商报报道，四年前，韩城市昝村镇张村曾发生过类似中毒事件。2014年6月6日上午，韩城市张村部分村民出现咳嗽、头晕现象，45人到医院接受检查。韩城市委宣传部工作人员称，6日上午10时36分，陕西中汇煤化公司因大风雷雨天气导致生产期间停电，造成焦炉风机停运，荒煤气直排。

该报道称，据当地村民提供的照片，当天上午11时，村子里到处弥漫着“黄烟”，村干部进行广播，让村民关好门窗，防止“黄烟”进屋。

前述韩城市关于省委第二环境保护督察组交办问题调查处理情况的通报称，“处理处罚情况：西庄镇政府专题召开‘张、白、吴三村搬迁工作推进会’，明确搬迁事项……明确搬迁时间表，限期落实。问责情况：无。”

陕西中汇煤化有限公司官网资料显示，该公司位于韩城市龙门国家生态工业示范区，是民营股份制企业，主营洗精煤、焦炭及煤化工产品的生产与销售等业务。其主要产品包括焦炭、煤焦油、硫酸铵（化肥）、粗苯、硫磺吨、煤气等。

责任编辑：余鹏飞