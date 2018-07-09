香港高校保录取是骗局?港大港中文：未与中介合作

原标题：香港高校“保录取”是骗局，港大港中文：从未与任何中介合作

近日，全国各地高招录取工作正如火如荼进行。

香港高校是内地学生升学的选择方向之一，近期一则有关“不法分子谎称‘保录取’香港高校骗局”的消息引发了各方关注。

对此，香港浸会大学呼吁内地学生及家长提高警惕，勿要上当。香港大学、香港中文大学（深圳）也向澎湃新闻（www.thepaper.cn）回应称，从未委托内地任何机构或个人代办招生录取，也未与任何中介机构合作面试培训，学校提醒家长与考生，在支付费用之前最好向报考院校致电求证。

据香港《大公报》报道，近日，有不法分子以“保证录取”为由揽客，诈骗内地学生及家长。

报道称，有山东威海市家长向香港媒体发讯息求证，有招生广告写明“香港教育署（局）和香港传媒集团合作在内地招生，保录取。”并声称，香港浸会大学招生处于7月7日面试内地学生。有家长称，已为此事支付了数万至十万元不等的人民币。

对此，香港浸会大学表示，招生原则一向是“择优而录”，不会与任何机构或人士合作，更不会预设“保证录取”，呼吁内地学生及家长不要上当。香港教育局也强调，没有委讬任何机构从内地为香港的院校招生。

澎湃新闻向香港几所高校求证此事。香港大学校方告诉澎湃新闻，港大在内地是独立招生，择优录取的。港大从未委托内地任何机构或个人代办招生录取，也未与任何中介机构合作面试培训。

同时，该校提醒考生如有疑问应从官方渠道获取招生信息，或致电大学查询。港大本年度内地招生已基本结束，获录取的学生最晚已于7月7日获得通知。

香港中文大学（深圳）传讯与公关处马明霞也通过澎湃新闻提醒家长与考生，在支付费用之前最好向报考院校致电求证。“港中大在内地设有官方招生热线和邮箱。香港中文大学也从未与任何机构合作，对于此类的招生骗局，将通过法律途径处置。”

而据《大公报》报道，香港科技大学发言人也作出警醒：应避免于网络及非官方渠道获取入学信息，因为当中数据多与事实不符，对科大入学详情之描述也不确切。该发言人强调，“科大从未委托任何中介公司、人士或机构，代办处理报名、面试培训、招生取录相关事宜。”

香港理工大学及岭南大学也强调，本校没有委托任何中介公司在内地招收学生及录取工作。岭大已在其招生网站及宣传刊物内向公众发出了提醒。

据统计，香港八大院校每年共取录约1500名内地新生，吸引数以万计内地生报名。这八所公立院校分别为香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学、香港浸会大学、香港教育大学和香港岭南大学。

教育部阳光高考信息平台显示，目前，香港高校内地招生主要有两种招生方式：一种是香港中文大学和香港城市大学两所高校采用的统招方式，另一种是香港大学等其他几所高校采用的独立招生方式。

马明霞告诉澎湃新闻，报考香港中文大学的学生必须参加全国高考。香港中文大学与香港中文大学（深圳）各自招生，但都属于提前批次录取，录取工作将于今年7月20日结束。

香港大学等其他几所香港高校都采用独立招生方式，招生计划不分到省。考生须参加高考，并按照港校的要求报名，参加学校单独组织的笔试和面试，由学校根据考生高考成绩和其他要求录取新生。凡被香港独立招生院校录取的考生，不再参加内地高校远程网上统一录取。

目前，香港独立招生院校的录取工作已于7月7日结束。

责任编辑：余鹏飞