贵州原食药监局局长受贿被诉 曾销毁证据对抗审查

原标题：贵州原食药监局局长董穗生涉受贿被公诉，曾销毁证据对抗审查

贵州黔南州检察院微信公号“黔南检察”7月9日消息：2018年7月6日，黔南州检察院依法对贵州省政协文化卫生体育委员会原副主任董穗生（正厅长级）涉嫌受贿罪向黔南州中级人民法院提起公诉。

董穗生退休后被查，后被开除党籍、取消退休待遇，是被批“销毁证据、对抗组织审查”的落马官员之一。

中央纪委监察部网站2017年12月29日消息，据贵州省纪委消息：贵州省纪委对董穗生严重违纪案进行立案审查。

经查，董穗生违反政治纪律，与他人串供、销毁证据，以对抗组织审查；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系；违反国家法律法规规定，利用担任省食品药品监管局党组书记、局长的职务便利，为药品企业谋取利益并收受财物。

董穗生身为党员领导干部，严重违反政治纪律、生活纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手。依据《中国共产党纪律处分条例》的有关规定，经省纪委常委会议审议并报省委批准，决定给予董穗生开除党籍处分，取消退休待遇。其涉嫌犯罪问题、线索已移送司法机关依法处理。

履历显示，1954年9月生的董穗生是四川省平昌县人，1970年12月参加工作，2000年1月任省药品监督管理局党组书记、局长；2004年2月任省食品药品监督管理局（以下称省食品药品监管局）党组书记、局长；2009年5月任省卫生厅党组成员、副厅长（保留正厅长级）、省食品药品监管局党组书记、局长；2013年11月任省卫生厅党组成员、副厅长（保留正厅长级），省政协文化卫生体育委员会副主任；2014年3月任省政协文化卫生体育委员会副主任；2016年9月退休。

2017年9月14日，微信公众号“贵州检察”发布消息称，日前，贵州省检察院决定，依法对董穗生以涉嫌受贿罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

责任编辑：余鹏飞