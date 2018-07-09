原标题：江苏泗阳城管局吃甲鱼六年不付钱 纪委披露内情

中新网南京7月9日电（记者 刘林）日前，江苏泗阳城管局两任局长在当地甲鱼馆消费“打白条”，六年未还钱引起广泛关注。后多位城管局相关人员被处分。

9日，记者从宿迁市纪委获悉，为进一步扩大警示效果，宿迁市纪委、监委将该事件的调查结果拍成了短片，并通过宿迁市纪委、监委微信公众号《宿迁廉风》发布。该视频短片还披露了泗阳城管局拖欠餐费的相关细节及背后原因。

2011年至2012年，淮安的汤女士在泗阳经营一家甲鱼馆。在此期间，泗阳县城管局多次来到甲鱼馆消费，并以签单形式结账。2012年，餐馆停业后，汤女士拿着欠条找到泗阳县城管局时任办公室负责公务接待工作的黄亮。要求结算费用。让汤女士没想到的是，结账并没有自己想象得那样顺利。

黄亮在视频中称，当时其在办公室负责公务接待工作，由于自身工作责任心不强，纪律意识比较淡薄，对当时的接待费用没有及时结账，后来因为这部分费用属于陈年账，对汤女士说把单子放在手里，等等再说。

在黄亮的搪塞下，汤女士回到了淮安。在接下来的6年里，汤女士手持相关工作人员签名的白条，往返淮安和泗阳之间多次，却始终没有拿到泗阳县城管局拖欠的费用。

在多次索要未果后，汤女士直接找到了泗阳县城管局局长朱红军讨要欠款。朱红军进行了了解，在查看票据过程中发现，上面都是个人签字。为了查明实情，朱红军就委托县城管局分管财务的副局长丁爱春把事情搞清楚，把欠款问题给解决，并给汤女士一个说法。

丁爱春称，朱局长安排接待，自己当时安排黄亮，对所有消费的账单进行核实。

“后期领导把陈年欠款再次交给我处理的时候，我还是由于自身思想上没有引起足够的重视，一拖再拖，最终导致欠款长期拖欠未结。”黄亮说。

万般无奈之下，2018年3月23日上午，汤女士向媒体反映了泗阳县城管局拖欠费用的问题。媒体介入报道后，泗阳县城管局这才引起重视，安排有关人员对汤女士反映的事情进行处理，至此长达六年的问题终于得到解决。

纪委办案人员在核查中发现，泗阳县城管局在汤女士经营的甲鱼馆共发生接待12次，消费16191元没有及时结账。因公务接待过程中没有按照泗阳县公务接待管理规定。上述接待两票一单不齐，经询问泗阳城管局相关接待经办人，其中10次是公务接待，分别为前任城管局长张修旺在任期7次，计10325元。现任城管局长朱红军在任期间3次，计3667元，朱红军本人未参加。10次公务接待共计13992元；另外2次计2199元，因时间较长无法核清招待事由，已由张修旺等人自行承担。

办案人员在调查中还发现，黄亮涉嫌利用个人职务便利，报销个人招待费用。

经查，2014年2月至2015年2月，黄亮长期利用县城管局创建国家卫生城市制作相关宣传牌等的便利，自己支付的招待费5952元，以制作宣传的名义进行变通处理，用单位公款进行报销。

纪委在视频中介绍，丁爱春作为分管财物的领导，在审核发票时不细不实，把关不严，未能发现黄亮变通处理私人招待费的问题，致使黄亮利用单位公款报销个人招待费5952元，其行为违反了国家法律法规规定。

经泗阳县纪委研究决定，给予时任泗阳县城管局党委书记、局长张修旺和现任泗阳县城管局党委书记、局长朱红军，党委副书记、副局长丁爱春党内严重警告处分，给予泗阳县城管局工作人员黄亮留党察看、降低岗位等级处分。

“各相关部门对发现违规公款吃喝问题，要及时移交县纪委监委，对违反作风建设规定问题，一律追究分管领导、主要领导及纪检检察机关负责人责任。”泗阳县纪委监委党风政风监督室工作人员吴达春在视频中介绍，针对泗阳县城管局存在的问题，泗阳县委、县政府主要领导、县纪委主要负责人共同约谈了分管县领导、问题单位党组织和纪检机构主要负责人，对其履行从严治党两个责任不力问题进行提醒、警示、谈话，（完）

责任编辑：张玉