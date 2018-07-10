2018年中国反腐“上半场”：打虎拍蝇有新动向

原标题：反腐年中观察：2018“上半场”，打虎拍蝇有新动向
中新网客户端北京7月10日电（冷昊阳）监察法通过、国家监察委挂牌、“打虎拍蝇”力度不减、海外追逃快马加鞭……观察2018年中国反腐的“上半场”，诸多新动向值得关注。
3月20日上午，十三届全国人大一次会议表决通过《中华人民共和国监察法》。3天之后，备受关注的国家监察委正式揭牌。
从2016年底试点启动，到国家监察法的出台和国家监察委的成立，国家监察体制改革，这被称为“事关全局的重大政治体制改革”，其改革的每一步都备受舆论关注。
作为中国特色的国家反腐败机构，国家监察委如何开局？作为反腐败国家立法的国家监察法如何显威？无疑，国家监察体制改革是观察今年中国反腐的重要切入点。
今年4月1日，国家监察委挂牌还不足10天，贵州省委原常委、副省长王晓光被查的消息发布。
王晓光成了监察法颁布实施、国家监委组建并与中央纪委合署办公后，首个接受审查调查的中管干部。
在官方对王晓光的落马通报中，消息源由“中央纪委”变为“中央纪委国家监委”，“涉嫌严重违纪”变为“涉嫌严重违纪违法”，“接受组织审查”变为“接受纪律审查和监察调查”。
中央纪委国家监委网站的评论称，这些变化体现出国家监委挂牌即开局、开局即开工的工作作风，也是纪委监委履行双重职责、不断把制度优势转化为治理效能的具体体现。
“打虎拍蝇”是民众最关注的的反腐新闻。
梳理中央纪委国家监委网站“审查调查”栏目，今年上半年，落马的中管干部有10人，另有162名厅局级干部落马，平均每月有27名厅局级干部落马，“打虎拍蝇”的高压态势不减。
除了密集的“打虎拍蝇”消息，在上半年的反腐新闻中，官方对于落马官员的问题通报也较为引人关注。
2月13日晚，中央纪委通报了中央宣传部原副部长、中央网信办原主任鲁炜严重违纪被开除党籍和公职的消息。
“野心膨胀”“欺骗中央”“毫无廉耻”“专横跋扈”……鲁炜是中共十九大后落马的“首虎”，而这份对鲁炜的问题通报，表述之严厉，被媒体用“措辞罕见”“用词最狠”来形容。
除了鲁炜，例如山东省原副省长季缃绮“贪欲膨胀，中饱私囊”，江西省原副省长李贻煌“修身不严、带坏家风”，国家能源局原党组成员、副局长王晓林“甘于被‘围猎’”等，对于落马官员的新问题、新表述也成为舆论焦点。
有分析人士称，十九大以来，中央纪委在通报中使用新的个性化的“纪言纪语”，是对其腐败行为的概括，同时也意在传递执纪的威慑力。
除了国内“打虎拍蝇”，近年来，海外追讨追赃被舆论称为中国反腐的“第二战场”。今年上半年，反腐在这个“第二战场”也有大动作。
6月6日，中央追逃办再次以公告形式，曝光50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员藏匿线索，其中“百名红通”人员共有32名。这当中，就包括了此前被舆论聚焦的河北省委原书记程维高之子程慕阳等人。
中央追逃办此次公布部分外逃人员有关线索，数量更大、信息更多、位置更准，对外逃人员来说无疑又是一次沉重的打击。
公告发出后不足半月，6月17日，涉嫌职务犯罪的红通人员王颀投案。五天之后，6月22日，中央纪委国家监委网站挂出了“百名红通人员”赖明敏回国投案的消息，他也是“百名红通人员”到案的第53人。
“相比之下，此次发布公告后首名投案的外逃人员归案时间更短，充分说明公开曝光对外逃人员形成了强大心理攻势，使其陷入四面楚歌、人人喊打的境地。”对此，中央纪委国家监委网站撰文称。
根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的数据，截至2018年4月底，中国通过“天网行动”先后从90多个国家和地区追回外逃人员4141人，其中国家工作人员825人，“百名红通”人员52人，追回赃款近百亿元人民币。
观察今年上半年中国反腐的新动向，反腐治贪深入环保、扫黑除恶等新领域，无疑也是一大看点。
今年5月，中央纪委通报曝光了6起生态环境损害责任追究典型问题，涉及天津、河北、江苏、安徽、重庆和甘肃六省市，被通报人数达40多人。这是中央纪委首次就该领域的责任追究典型问题进行通报。
除了环保领域，今年上半年，中央纪委还公开曝光了14起扶贫领域腐败和作风问题典型案例；开通“扶贫领域腐败和作风问题”曝光专区，已通报24起典型案例。“扶贫领域腐败和作风问题”等方面的通报明显增多。
同时，扫黑除恶也是今年的重点工作之一。今年1月，十九届中央纪委二次全会列出的今年8个重点任务中，“坚决整治群众身边腐败问题”被单独列出，会议要求，把惩治基层腐败同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑“保护伞”。
观察上半年各地纪检监察机关的反腐成绩单，党员干部涉黑涉恶问题已然成了执纪审查重点之一，诸多掌握一定权力并为其充当“保护伞”的腐败分子被揪出。（完）
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 母子3人普吉遇难 最后时刻拍下惊涛骇...
- 【 军事 】 出鞘：委内瑞拉为何要成“第二个越南...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔保释后首露面 董璇贴身陪同
- 【 科技 】 微信错转他人8万后被拉黑 律师这样说
- 【 教育 】 六所高校公布在京提前批录取分数线
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有