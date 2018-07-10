2018年中国反腐“上半场”：打虎拍蝇有新动向

原标题：反腐年中观察：2018“上半场”，打虎拍蝇有新动向

中新网客户端北京7月10日电（冷昊阳）监察法通过、国家监察委挂牌、“打虎拍蝇”力度不减、海外追逃快马加鞭……观察2018年中国反腐的“上半场”，诸多新动向值得关注。

资料图：十三届全国人大一次会议。 中新社记者 盛佳鹏 摄

新机构

3月20日上午，十三届全国人大一次会议表决通过《中华人民共和国监察法》。3天之后，备受关注的国家监察委正式揭牌。

从2016年底试点启动，到国家监察法的出台和国家监察委的成立，国家监察体制改革，这被称为“事关全局的重大政治体制改革”，其改革的每一步都备受舆论关注。

作为中国特色的国家反腐败机构，国家监察委如何开局？作为反腐败国家立法的国家监察法如何显威？无疑，国家监察体制改革是观察今年中国反腐的重要切入点。

今年4月1日，国家监察委挂牌还不足10天，贵州省委原常委、副省长王晓光被查的消息发布。

王晓光成了监察法颁布实施、国家监委组建并与中央纪委合署办公后，首个接受审查调查的中管干部。

在官方对王晓光的落马通报中，消息源由“中央纪委”变为“中央纪委国家监委”，“涉嫌严重违纪”变为“涉嫌严重违纪违法”，“接受组织审查”变为“接受纪律审查和监察调查”。

中央纪委国家监委网站的评论称，这些变化体现出国家监委挂牌即开局、开局即开工的工作作风，也是纪委监委履行双重职责、不断把制度优势转化为治理效能的具体体现。

资料图：2015年10月21日上午，海南省公安厅组织党员干部前往海南省反腐倡廉警示教育基地参观受教。洪坚鹏 摄

新措辞

“打虎拍蝇”是民众最关注的的反腐新闻。

梳理中央纪委国家监委网站“审查调查”栏目，今年上半年，落马的中管干部有10人，另有162名厅局级干部落马，平均每月有27名厅局级干部落马，“打虎拍蝇”的高压态势不减。

除了密集的“打虎拍蝇”消息，在上半年的反腐新闻中，官方对于落马官员的问题通报也较为引人关注。

2月13日晚，中央纪委通报了中央宣传部原副部长、中央网信办原主任鲁炜严重违纪被开除党籍和公职的消息。

“野心膨胀”“欺骗中央”“毫无廉耻”“专横跋扈”……鲁炜是中共十九大后落马的“首虎”，而这份对鲁炜的问题通报，表述之严厉，被媒体用“措辞罕见”“用词最狠”来形容。

除了鲁炜，例如山东省原副省长季缃绮“贪欲膨胀，中饱私囊”，江西省原副省长李贻煌“修身不严、带坏家风”，国家能源局原党组成员、副局长王晓林“甘于被‘围猎’”等，对于落马官员的新问题、新表述也成为舆论焦点。

有分析人士称，十九大以来，中央纪委在通报中使用新的个性化的“纪言纪语”，是对其腐败行为的概括，同时也意在传递执纪的威慑力。

资料图：2015年10月21日上午，海南省公安厅组织党员干部前往海南省反腐倡廉警示教育基地参观受教。洪坚鹏 摄

新线索

除了国内“打虎拍蝇”，近年来，海外追讨追赃被舆论称为中国反腐的“第二战场”。今年上半年，反腐在这个“第二战场”也有大动作。

6月6日，中央追逃办再次以公告形式，曝光50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员藏匿线索，其中“百名红通”人员共有32名。这当中，就包括了此前被舆论聚焦的河北省委原书记程维高之子程慕阳等人。

中央追逃办此次公布部分外逃人员有关线索，数量更大、信息更多、位置更准，对外逃人员来说无疑又是一次沉重的打击。

公告发出后不足半月，6月17日，涉嫌职务犯罪的红通人员王颀投案。五天之后，6月22日，中央纪委国家监委网站挂出了“百名红通人员”赖明敏回国投案的消息，他也是“百名红通人员”到案的第53人。

“相比之下，此次发布公告后首名投案的外逃人员归案时间更短，充分说明公开曝光对外逃人员形成了强大心理攻势，使其陷入四面楚歌、人人喊打的境地。”对此，中央纪委国家监委网站撰文称。

根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的数据，截至2018年4月底，中国通过“天网行动”先后从90多个国家和地区追回外逃人员4141人，其中国家工作人员825人，“百名红通”人员52人，追回赃款近百亿元人民币。

资料图：警方展示佛山郭某昌等宗族恶势力团伙干扰选举案证据。索有为 摄

新战场

观察今年上半年中国反腐的新动向，反腐治贪深入环保、扫黑除恶等新领域，无疑也是一大看点。

今年5月，中央纪委通报曝光了6起生态环境损害责任追究典型问题，涉及天津、河北、江苏、安徽、重庆和甘肃六省市，被通报人数达40多人。这是中央纪委首次就该领域的责任追究典型问题进行通报。

除了环保领域，今年上半年，中央纪委还公开曝光了14起扶贫领域腐败和作风问题典型案例；开通“扶贫领域腐败和作风问题”曝光专区，已通报24起典型案例。“扶贫领域腐败和作风问题”等方面的通报明显增多。

同时，扫黑除恶也是今年的重点工作之一。今年1月，十九届中央纪委二次全会列出的今年8个重点任务中，“坚决整治群众身边腐败问题”被单独列出，会议要求，把惩治基层腐败同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑“保护伞”。

观察上半年各地纪检监察机关的反腐成绩单，党员干部涉黑涉恶问题已然成了执纪审查重点之一，诸多掌握一定权力并为其充当“保护伞”的腐败分子被揪出。（完）

责任编辑：张义凌