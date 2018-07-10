原标题：德媒称全球贸易秩序正在瓦解：欧洲应向中国学习

参考消息网7月10日报道 德国《明镜》周刊网站7月8日刊登亨里克·穆勒的一篇文章，题为《向中国学习》，文章内容摘编如下：

这是怎样的一周！7月11日特朗普将飞抵布鲁塞尔，出席北约峰会。他已在事先发给其他成员国政府首脑的信中措辞强硬地表明了态度：你们必须大幅提高防务开支，否则……

几天后，他将与俄罗斯总统普京在赫尔辛基会晤。特朗普可能会借机质疑美国向欧洲提供的援助担保，就像他在竞选总统期间业已宣布的那样。

我们是这一时代转折的见证者。西方无法再以过去的形式生存。几周前加拿大G7峰会上爆发的争吵清晰地暴露出了这种扭曲。现在触及了问题的实质。而彼此争吵、脆弱的欧洲对此并无准备——不管是政治、军事还是经济上。

全球贸易秩序正在瓦解——而这一体系正是欧盟，特别是德国几十年来所依靠的。世界此后会变成什么样？我们能做什么？

报道称，欧盟，特别是德国可以从中国身上学到一些东西。

我们高度脆弱

不同于欧洲人，中国领导层早就明白他们不可能永远依赖出口驱动型经济模式。当多边、紧盯美国的贸易体系终结时，外贸严重失衡的时代也将过去。

因为日益破碎成若干大阵营的世界经济将面临持续贸易冲突；海外投资届时也可能不再安全。在这一情景下，贸易顺差巨大并由此出口大量资本的国家将变得高度脆弱。

欧元区就是一个极端例子。据经合组织预测，2018年欧元区将产生超过5000亿美元贸易顺差，在全球遥遥领先。这是一条高风险路线，因为我们依赖世界其他地区的需求，还因为我们出口资本，却不知在情况发生变化后还能否收回。

中国在2005年前后也是这种情况。但自2008年以来，中国外贸顺差却减少超过50%。它是否是欧元区的榜样？

我们可向中国学习

令中国贸易顺差减少的不只是2008年和2009年的西方经济严重衰退，而是还有北京的宏观经济战略，主要包括以下四点：

·涨工资，特别是针对低收入者；

·通过财政拨款扶持较贫困地区发展；

·升值货币；

·放宽信贷条件，提振本土投资；

这记“组合拳”在使中国内需增加的同时，又抑制了出口活力。欧元区走了相反的路。截至2008年，欧元区外贸基本实现平衡。但伴随债务危机的到来，几乎所有国家都被迫走上了德国道路：节约开支、降薪、提高竞争力。结果是：大多数成员国都产生了贸易顺差。因此，欧元区贸易顺差总额也创下新高。

从中国道路上，我们主要可以学习以下几点：

·需要提高工资灵活性，也包括涨工资的灵活性——恰恰是在贸易顺差很高的国家，如德国和荷兰。

·通过欧元区中央预算投资的形式扶持落后地区发展，从而抵消经济强大中心和疲软边缘之间的离心力。

·升值欧元有助于平衡经常项目收支。如果欧洲央行如所宣布那样在未来几个月内终止购债计划，从某种程度上看欧元会自动升值。

·还有中国的“一带一路”倡议——将形成新贸易伙伴网络的庞大基础设施项目——也可作为欧盟的榜样。比如加强同非洲国家的伙伴关系，或许也能附带减轻来自那里的移民压力。

那现在呢？

我们没有为全球的阵营形成新局面做好准备，不管是经济上还是军事上。欧洲人迄今未能下决心彻底强化其结构机制。这既涉及欧元货币联盟制度，也同样关乎集体防务问题。

只要这一点不发生改变，我们将依旧依赖美国。（编译/焦宇）

责任编辑：刘光博