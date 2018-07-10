原标题：我国第三十二颗北斗导航卫星发射成功

2018年7月 10 日 04 时 58 分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号甲运载火箭，成功发射了第三十二颗北斗导航卫星。

该卫星属倾斜地球同步轨道卫星，卫星入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统，为用户提供更可靠服务。

此次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院分别抓总研制，这是长征系列运载火箭的第 280 次飞行。（央视新闻记者 刘常连 董大伟 刘旭 刘文勇 刘祜杰 李龙飞）

责任编辑：张义凌