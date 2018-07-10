新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

我国第三十二颗北斗导航卫星发射成功

我国第三十二颗北斗导航卫星发射成功
2018年07月10日 06:05 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：我国第三十二颗北斗导航卫星发射成功

　　2018年7月 10 日 04 时 58 分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号甲运载火箭，成功发射了第三十二颗北斗导航卫星。

　　该卫星属倾斜地球同步轨道卫星，卫星入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统，为用户提供更可靠服务。

　　此次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院分别抓总研制，这是长征系列运载火箭的第 280 次飞行。（央视新闻记者 刘常连 董大伟 刘旭 刘文勇 刘祜杰 李龙飞）

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区