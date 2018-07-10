贸易战三天后 中方释放四点意味深长的信息

原标题：贸易战三天后，中方释放了四点意味深长的信息！

还记得在黄海上狂奔的大豆君吗？

7月6日，中美贸易战开战当天，一艘名为“飞马峰号”（Peak Pegasus）的货轮，满载7万吨美国产大豆，希望赶在中午12点01分之前到达大连港，以避免25%的加征关税。

中国社交媒体上，满屏都在为大豆君加油。中国人确实善良，但这更让人看到了贸易战的严重后果。但很可惜，据说大豆君还是在傍晚才到达，似乎成了第一艘赶来交税的大豆货轮。

一艘万吨轮，25%的税就是几千万人民币。如果是美方缴付，美国公司很可能亏损；如果是国内企业缴付，那也是一笔不菲的额外开支。

大豆君的处境，应该也是不少中国企业面临的问题。贸易战没有赢家，肯定也有不少中国企业因此陷入困境。

好消息，三天后传来。

按照商务部9日傍晚公布的信息，如果确定相关企业影响较为严重，也未必就没有回旋的余地。

商务部网站的发布是这样的：

有记者问：中方如何缓解企业在中美贸易摩擦中受到的影响？

商务部新闻发言人表示：对于美方7月6日加征关税措施，中方不得不做出必要反击。中方在研究对美征税反制产品清单过程中，已充分考虑了进口产品的替代性，以及对于贸易投资的整体影响。同时，我们将研究采取以下措施：

（1）持续评估各类企业所受影响。

（2）反制措施中增加的税收收入，将主要用于缓解企业及员工受到的影响。

（3）鼓励企业调整进口结构，增加其他国家和地区的大豆、豆粕等农产品、以及水产品、汽车的进口。

（4）加快落实国务院6月15日发布的有关积极有效利用外资、推动经济高质量发展若干意见，强化企业合法权益保护，营造更好投资环境。

我们的政策组合还在不断完善之中，也欢迎社会各界给我们提供意见建议。如有个别影响较为严重的企业，建议向当地有关政府部门反映。

在牛弹琴（bullpiano）看来，贸易战三天后，商务部的这条发布，应该也是研判形势的结果，释放了四点意味深长的信息吧：

第一，中方一直在评估各类企业的影响。

商务部发言人也解释了，这次贸易战，是中方不得不做出的必要反击，已充分考虑了进口产品的替代性，以及对贸易投资的整体影响。换言之，中方这样做也是没有办法，被美国人逼上梁山了。

但也必须看到，毕竟贸易战已经开打，毕竟中国的反制清单有340亿美元，难免会有特殊情况。中国也不敢有任何大意，很多中国官员估计最近也一直在加班加点，持续评估各种影响。

第二，解释了加征税收的特殊用处。

贸易战两败俱伤，肯定有相当多中国企业遭受冲击，不少企业员工收入下降乃至工作不保，迫切需要政府出台相应扶助措施。正好，那些加征的税收，就用于这些中方企业和员工吧。

一句话，这些新增关税，取之于美方企业，用之于受损中方公司。特朗普，瞧你做的好事。

第三，做好打持久战的充分准备。

中方明确说了，鼓励企业调整进口结构，增加其他国家和地区的大豆、豆粕等农产品、以及水产品、汽车的进口。那就是说，我们要准备打持久战了；其他国家和地区的企业，你们的商机来了。

美国企业估计看在眼里、急在心头。对它们来说，中国最大的吸引力，毫无疑问就是庞大的市场。失去市场很容易，再重新拓展就难了。中方也是在警告美方，如果再不回头，本来是你们的市场，你们拱手让给其他人了。

第四，中方更坚定的改革开放决心。

这也是这四点信息中，最让人眼前一亮的一点。也呼应了之前很多朋友的担忧：这次贸易战，中国会不会最后打红了眼，跟美国有样学样，也处处中国第一，从而错失战略机遇期。

但幸运的是，中国偏偏相反。用商务部发言人的话说，要加快落实国务院6月15日发布的有关积极有效利用外资、推动经济高质量发展若干意见，强化企业合法权益保护，营造更好投资环境。

请注意，要“加快”，“更好”投资环境。也就是说，我们仍然很欢迎外资，外国企业你们也别担心，中国还在努力，让营商环境变得更好。

最后，商务部发言人还特意补充了一句：政策组合还在完善中，欢迎各界提意见建议，受损企业也请及时反映情况。

政府部门这样暖心提醒，这也是非常罕见的。真是“美国无情，中国有心”啊。

贸易战还在进行中，更大规模的风暴，说不准还在后面，牛弹琴（bulllpiano）再简单总结一下：

1、贸易战两败俱伤，中国和美国都不是赢家。我们必须保持清醒，更无法为此叫好。不少中国企业 还可能正面临困境，国家必须采取应对措施。

2、这很可能是一次持久战，大家也作好相关准备吧。这是无奈的现实，也不是中国简单妥协就能解决的，不然，也就不会有这场贸易战了。

3、危机危机，确实是危中有机。过去四十年，最严重的危机时期，毫无疑问是90年代初，西方严厉制裁封锁，经济也一度陷入困境，但新一轮改革开放，正是从那时开始，并使中国经济实现了凤凰涅槃。最终，美国都害怕了中国制造，要寻找各种借口限制。

这一次，其实也一样。改革也是一种革命，触动利益比触及灵魂还难。从最乐观的角度看，没有缓不过气来的压力，就没有壮士断腕的动力。但正是特朗普的这种非常之举，反而正迫使中国以更大的胆略和气魄推进改革开放。如果是这样的结果，可能是特朗普万万没想到的。

若干年后回头看，我们或许还真得要感谢特朗普！

来源：牛弹琴

责任编辑：吴金明