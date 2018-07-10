人民日报:为官需“耐烦” 否则百姓就受苦

原标题：人民日报：为官需“耐烦” 否则百姓就受苦了

资料图

清代廉吏陈宏谋在其《从政遗规·耿恭简公耐烦说》中曾讨论过为官者“耐烦”的问题：“居官莅事，牒诉纷错，日出事生。欲每事躬亲料理，未有不以为苦者。一有厌苦之心，便有不耐之意。或草率了事，或假手他人，或阘茸稽延，或急遽无序。民亦多蒙其累，事便不得其平。”大意是，为官要“耐烦”琐碎小事，不论事情多少，亦不论大小都不能怠慢，否则草率了事，拖沓敷衍，老百姓就要受苦了，事情也做不好。最后，陈宏谋还慨叹：“不耐烦所带来的后果，真是不小啊！”

古人的智慧与告诫，今日依然给人以启迪和警示。广大党员干部，尤其是基层干部，奋战在工作一线，日日夜夜与群众打交道，所见所闻大都是老百姓的酸甜苦辣，工作难免会有些琐碎。在这样的情况下，大部分干部都能够勤恳为民，想群众所想、谋群众所急。但也有少数人表现出不耐烦。有的干部想干“大事”，认为群众讲的多是家长里短，“剪不断理还乱”，理不出头绪也不想理；有的认为群众要求多、诉求广，众口难调，“按下葫芦浮起瓢”；有的在基层摸爬滚打年头多了，对一些事情逐渐麻木了，磨去了干劲儿也磨去了耐心，懒政惰政随之而来；有的感觉自己付出与所得不成比例，为民服务理念越发淡薄，不愿花心思费精力去下“绣花功夫”；还有的为群众办事碰了钉子或是被误会，久而久之热情消退，不愿再管“闲事”……这样的干部在工作中，耐性越来越少，牢骚越来越多，事情办不妥，群众不买账，上级不满意，自己往往也烦恼不已，陷入了恶性循环。

对此，不妨看看我们党的优良传统，不妨常常默念两句话：一是群众利益无小事，一是共产党人最讲认真。这是我们党在长期革命建设改革实践中总结出来的宝贵经验。我们党从群众中来，到群众中去，就是坚持认真对待群众的利益诉求，真诚对待群众的点点滴滴，这份认真，这份真诚，无不蕴含着对群众的细致耐心，对群众工作的极度重视。

1934年毛泽东在谈到如何关心群众生活、注意工作方法时指出：妇女群众要学习犁耙，找什么人去教她们呢？小孩子要求读书，小学办起了没有呢？对面的木桥太小会跌倒行人，要不要修理一下呢？许多人生疮害病，想个什么办法呢？一切这些群众生活上的问题，都应该把它提到自己的议事日程上。应该讨论，应该决定，应该实行，应该检查。要使广大群众认识我们是代表他们的利益的，是和他们呼吸相通的。这些，都是毛泽东强调要认真细致解决的群众小事，如果没有耐心，不真心实意，怎么能得到解决？又如何赢得拥护？

“上面千条线，下面一根针”。基层干部工作任务重、压力大，多数基层干部“5+2”“白+黑”地拼搏着；但同时要看到，随着经济社会的快速发展，群众对干部工作态度和方式方法提出了更高要求，这都考验着干部的耐心。可是，群众工作再苦再累，也不能成为有的干部不耐烦的理由。试想，谷文昌战天斗地治风沙，带领群众十四年如一日艰苦奋斗，容易吗？廖俊波带领干部群众扑下身子、苦干实干，被誉为人民的“樵夫”，不累吗？黄大发为了群众用水方便，一个人一辈子一道渠，不苦吗？回首我们党的历史，无数先锋模范，哪一个不是把群众利益高高举过头顶。宣过誓、入了党，身为共产党员，就必须牢固树立为人民服务的理念，就应该为美好生活奋斗而无怨无悔。

摆正心态、耐下性子、日积月累，群众的事情一件一件办，群众的利益一点一滴谋，干部才能够赢得群众拥护，才会真正成为群众的贴心人。

责任编辑：吴金明