新疆昭苏县发生3.1级地震 震源深度12千米

原标题：7月10日8时17分新疆伊犁州昭苏县发生3.1级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年7月10日8时17分在新疆伊犁州昭苏县（北纬42.99度，东经80.57度）发生3.1级地震，震源深度12千米。
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