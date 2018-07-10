这名正县级干部落马:曾赴前光伏巨头赛维“救火”

原标题：昔日光伏巨头赛维破产重整期间的董事长，落马了

7月9日，江西省纪委省监委网站通报了一名正县级干部落马的消息：

江西省新余市国有资产监督管理委员会正县级干部，新余市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长、总经理刘志斌涉嫌严重违纪违法，经省纪委监委指定，目前正接受宜春市纪委监委纪律审查和监察调查。

然而，这名看似不起眼的落马“苍蝇”，事实上曾经担任过一项举足轻重的职务——江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维”）董事长、总裁兼CEO。

出生于1962年5月的刘志斌是江西省新余市人，大学学历，曾任新余市政府驻京办主任，市旅游局局长，市国资委党委（组）副书记、副主任、党委书记等职，并于2009年起担任新余市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长、总经理职务至今。

2015年7月至2017年2月，刘志斌以新余市国资委正县级干部、新余市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长、总经理身份担任江西赛维的董事长、总裁兼CEO。

作为昔日光伏业巨头，江西赛维于2005年7月在江西新余注册成立，2006年4月份投产。2007年6月，公司在美国纽交所成功上市，成为江西省第一家在美国上市的企业，也是当时中国新能源领域最大的一次IPO。

当时赛维形成了庞大的体系，子（孙）公司共20多家。其中江西赛维、新余赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司（以下简称“新余赛维”）、赛维LDK光伏硅科技有限公司、赛维LDK太阳能多晶硅有限公司、赛维LDK太阳能高科技（南昌）有限公司为其主要资产。

赛维从巅峰走向衰败，来得也异常迅猛。2011年开始，全球光伏市场出现产能过剩、需求降低，导致贯穿产业链的持续价格压力，欧美先后对中国光伏企业展开反倾销、反补贴调查，赛维逐渐陷入资金链断裂、债务恶化的生存经营危机。

2015年7月，在赛维最危难的时刻，时任新余市国资公司党委书记、董事长、总经理的刘志斌进入赛维董事会，出任董事长，也因此被媒体称为“救火队长”。

然而，在当地政府与多家债权银行救助未果后，2015年8月26日，债权人新余市城东建设投资总公司向新余市中院申请对赛维实施重组，11月17日，新余市中院裁定重组，对包括江西赛维在内4家公司实行破产重整。

据每日经济新闻2015年11月29日报道称，刘志斌当时表示，赛维公司背负巨大债务，负债将近180%，“尽管去年化解了海外债务，但国内债务还有将近300亿元，如果不对国内债务进行处理，仅仅依靠生产经营来解决赛维的问题，让赛维摆脱困境是不可能的。”

责任编辑：张申