原标题：台风“玛莉亚”将于11日上午在浙闽沿海登陆

中新网7月10日电 据中央气象台消息，10日至11日，四川盆地西部、西北地区东部、华北、东北地区南部等地将有大雨或暴雨，局地有大暴雨。另外，今年第8号台风“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，将于11日凌晨掠过台湾东北部，并于11日上午在福建莆田到浙江温州一带沿海登陆。

四川盆地山东等地出现暴雨或大暴雨

昨日，四川盆地西部、山东半岛和东南部、江苏北部、河南东部等地出现暴雨或大暴雨（100~178毫米），上述地区最大小时降水量20~50毫米；北京南部、河北中部、山西南部等地出现大到暴雨。

重点天气预报

四川盆地至华北、东北等地将有较强降雨

10日至11日四川盆地西部、西北地区东部、华北、东北地区南部等地将有大雨或暴雨，局地有大暴雨。

预计7月10日08时至11日08时，四川盆地西北部、甘肃东部和南部、陕西西部和北部、山西西北部、辽宁东北部、浙江东南部、福建东北部、台湾岛中北部等地有大雨或暴雨，其中，四川盆地西北部、甘肃南部、陕西北部和西南部、台湾岛北部等地的部分地区有大暴雨（100~200毫米）；上述地区最大小时降水量30~50毫米，局地70毫米以上，并伴有雷暴大风等强对流天气。另外，云南西部、华南南部等地有分散性大雨，局地有暴雨（见图1）。中央气象台7月10日06时继续发布暴雨蓝色预警。

图1 全国强降雨落区预报图（7月10日08时-11日08时）

“玛莉亚”将于11日上午在浙闽沿海登陆

今年第8号台风“玛莉亚”（超强台风级）的中心今天（10日）早晨5点钟位于台湾宜兰偏东方约640公里的西北太平洋洋面上，就是北纬23.7度，东经127.9度，中心附近最大风力有16级（52米/秒），中心最低气压为935百帕。

中央气象台10日06时继续发布台风橙色预警：预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，将于11日凌晨掠过台湾东北部，并于11日上午在福建莆田到浙江温州一带沿海登陆（台风级或强台风级，13-15级，38-48米/秒），登陆后向西北方向移动，强度逐渐减弱。

图2 “玛莉亚”路径概率预报图

未来三天具体预报

7月10日08时至11日08时，主雨带位于四川盆地西部至西北地区东部等地。四川盆地西北部、甘肃东部和南部、陕西西部和北部、山西西北部、辽宁东北部、浙江东南部、福建东北部、台湾岛中北部等地有大雨或暴雨，其中，四川盆地西北部、甘肃南部、陕西北部和西南部、台湾岛北部等地的部分地区有大暴雨（100~200毫米）；上述地区最大小时降水量30~50毫米，局地70毫米以上，并伴有雷暴大风等强对流天气。另外，云南西部、华南南部等地有分散性大雨，局地有暴雨（见图3）。东海南部海域、台湾以东洋面、台湾海峡的风力将逐渐增大到7~10级、阵风11~12级，东海南部的偏南部分海域和台湾东北洋面的部分海域风力可达11~12级，其中台风中心经过的附近海域风力可达13~15级、阵风16级及以上。

图3 全国降水量预报图（7月10日08时-11日08时）

7月11日08时至12日08时，四川盆地西部、西北地区东部、华北中部、东北地区南部仍有较强降水，台风影响江南中东部。四川盆地西部、西北地区东部、华北中北部、东北地区中南部、黄淮中东部、江南中东部、福建北部、云南西部等地有大雨或暴雨，其中，四川盆地西南部、浙江东南部、福建中北部、江西中部等地的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨（250~280毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气（见图4）。东海西南部海域将有9~10级、阵风11级的旋转风转6~7级、阵风8级的东南风，台湾海峡将有8~9级、阵风10级的西南风转5~6级、阵风6级的偏南风，台湾以东洋面将有7~8级、阵风9级的偏南风转4~5级、阵风6级的东南风。

图4 全国降水量预报图（7月11日08时-12日08时）

7月12日08时至13日08时，降水减弱。内蒙古东北部、黑龙江北部、吉林东部、辽宁中部、华北中南部、江汉中东部、江南西北部、四川盆地西部、云南西部、华南东南部、台湾岛等地有中到大雨，局地有暴雨（50~80毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气（见图5）。

图5 全国降水量预报图（7月12日08时-13日08时）

责任编辑：桂强