峨眉山景区或出现强降雨 将采取临时管制

原标题：峨眉山集中排查整治安全隐患 采取临时管制措施
资料图：云雾中的峨眉山金顶。 刘忠俊 摄
中新网四川乐山7月10日电 （记者 刘忠俊）四川峨眉山风景名胜区管理委员会7月10日凌晨发布公告，称峨眉山景区出现持续强降雨天气，为确保游客朋友生命财产安全，即日起集中排查整治安全隐患，景区采取临时管制措施。
资料图：雨中的峨眉山黄湾小镇。刘忠俊 摄
公告称，峨眉山景区出现持续强降雨天气，气象部门预测，近期可能出现强降雨极端天气。为确保广大游客朋友生命财产安全，峨眉山景区将采取临时管制措施，从即日起集中排查整治安全隐患。
资料图：雨中的报国寺。刘忠俊 摄
公告还称，低山区报国寺、伏虎寺和黄湾小镇继续对外开放，已提前订票的游客朋友及旅行社请办理退票手续，相关信息请关注峨眉山旅游网。
资料图：峨眉山金顶。刘忠俊 摄
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