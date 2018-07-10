统计局：6月份CPI和PPI同比涨幅有所扩大

原标题：国家统计局：6月份CPI、PPI同比涨幅有所扩大

中新网7月10日电 据统计局网站消息，国家统计局10日发布的2018年6月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.1%，同比上涨1.9%；PPI环比上涨0.3%，同比上涨4.7%。对此，国家统计局城市司高级统计师绳国庆进行了解读，绳国庆表示，6月份CPI环比继续下降，同比涨幅略有扩大；PPI环比涨幅略有回落，同比涨幅有所扩大。

资料图：市民在超市选购蔬菜。中新社记者 张斌 摄

CPI环比继续下降，同比涨幅略有扩大

从环比看，CPI走势基本平稳，降幅比上月收窄0.1个百分点。食品价格下降0.8%，降幅比上月收窄0.5个百分点，影响CPI下降约0.16个百分点。时令瓜果和蔬菜大量上市，鲜果和鲜菜价格分别下降6.7%和1.8%，合计影响CPI下降约0.16个百分点，是CPI下降的主要原因。猪肉价格连降3个月后小幅反弹，上涨1.1%，影响CPI上涨约0.02个百分点。非食品价格上涨0.1%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.11个百分点。受房租和药品价格上涨影响，居住和医疗保健价格均上涨0.2%，合计影响CPI上涨约0.06个百分点。出行人数增多，需求增加，旅游、飞机票和宾馆住宿价格分别上涨1.4%、0.9%和0.4%，三项合计影响CPI上涨约0.03个百分点。受近期国内成品油调价影响，汽油和柴油价格分别上涨1.8%和1.9%，合计影响CPI上涨约0.04个百分点。

从同比看， CPI同比涨幅略有扩大，继续保持温和上涨。食品价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.05个百分点。其中，鸡蛋和鲜菜价格分别上涨17.1%和9.3%，合计影响CPI上涨约0.27个百分点；牛肉、羊肉和禽肉价格分别上涨3.1%、13.1%和6.7%，合计影响CPI上涨约0.14个百分点；猪肉和鲜果价格分别下降12.8%和5.3%，合计影响CPI下降约0.42个百分点。非食品价格上涨2.2%，影响CPI上涨约1.80个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.0%，教育服务类价格上涨2.7%，交通和通信类价格上涨2.4%，居住类价格上涨2.3%。据测算，在6月份1.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.5个百分点，新涨价影响约为0.4个百分点。

PPI环比涨幅略有回落，同比涨幅有所扩大

从环比看，PPI涨幅略有回落。生产资料价格上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点；生活资料价格持平。在主要行业中，受国际原油价格变动影响，石油和天然气开采业上涨4.5%，比上月回落3.0个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨2.3%，回落1.3个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业上涨1.1%，回落0.2个百分点；造纸和纸制品业上涨0.4%，回落1.1个百分点；非金属矿物制品业上涨0.2%，回落0.4个百分点。有色金属冶炼和压延加工业上涨0.7%，比上月扩大0.4个百分点；医药制造业上涨0.4%，扩大0.3个百分点。

从同比看，PPI涨幅比上月扩大0.6个百分点。生产资料价格上涨6.1%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；生活资料价格上涨0.4%，扩大0.1个百分点。在主要行业中，涨幅扩大的有石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、煤炭开采和洗选业，合计影响PPI同比涨幅扩大约0.49个百分点。涨幅回落的有造纸和纸制品业，上涨11.3%，比上月回落0.5个百分点；非金属矿物制品业，上涨10.3%，回落0.3个百分点。据测算，在6月份4.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为4.1个百分点，新涨价影响约为0.6个百分点。

责任编辑：桂强