海航集团：王健追思会7月13日在海口海航大厦举行

原标题：海航集团：王健董事长追思会7月13日在海口海航大厦举行
7月10日，海航集团官微发布消息称，“为深切缅怀王健董事长，感恩王健董事长对海航事业做出的卓越贡献，海航集团将于2018年7月13日上午10时在海口海航大厦三楼报告厅举办王健董事长追思会。”
此前的7月4日，海航集团官微发布“讣告”称，海航集团有限公司联合创始人、董事长王健，在法国公务考察时意外跌落导致重伤，经抢救无效，于当地时间2018年7月3日不幸离世，享年57岁。
根据海航集团英文官网发布的讣告，这起意外的事发地为法国普罗旺斯。
7月10日，海航集团发布消息称，近日，国内外有关政府机构、企业、社会组织、个人等发送唁电表示沉痛哀悼，海航集团员工亦自发参与到吊唁中，表达对王健董事长的深切缅怀和无尽思念。
海航集团官网发布的信息显示，王健曾担任公司CEO与副董事长，也是海航集团（国际）有限公司董事局董事长。王健在海航集团25年的发展历程中，起着主导作用。
王健1983年毕业于中国民航大学（原中国民航学院）经营管理专业，获经济管理系航空经营管理专业学士学位。毕业后进入中国民用航空总局工作，1990年来海南参与创建海南省航空公司。1995年获得荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士学位。
海航集团1993年创立，目前已成长为一家跨国企业集团。官网资料显示，海航集团旗下拥有航旅、物流、资本、科技四大业务板块。
附海航集团公告
为深切缅怀王健董事长，感恩王健董事长对海航事业做出的卓越贡献，海航集团将于2018年7月13日上午10时在海口海航大厦三楼报告厅举办王健董事长追思会。
近日，国内外有关政府机构、企业、社会组织、个人等发送唁电表示沉痛哀悼，海航集团员工亦自发参与到吊唁中，表达对王健董事长的深切缅怀和无尽思念。
王健董事长大学毕业后进入中国民用航空总局工作，1990年来海南参与创建海南省航空公司；在改革开放时代浪潮中，在竞争激烈的国际商场中，带领海航团队顽强拼搏，开拓创新，为海航事业发展殚精竭虑、呕心沥血，打造了海航这一优秀民族企业，使海航成为以航空为主业的大型国际化公司，为海航事业的发展作出了卓越贡献。
为保证追思会有序进行，有意参加者请于7月12日中午12：00前，与王健董事长治丧委员会预约。治丧委员会24小时值班电话：0898-66739906，传真：0898-66798976，手机：17000009906，邮箱：wjdszzswyh@hnair.com。
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