长江防总发调度令 疏散三峡区域因汛滞留船舶

原标题：长江防总发调度令疏散三峡区域因汛滞留船舶

新华社武汉7月10日电（记者黄艳）从7月10日8时开始，三峡水库按照日均38000立方米每秒出库流量控制，将持续至11日，为近期因为长江汛情而滞留的船舶创造通行条件，以疏散滞留船舶。

上述内容是长江防总为疏通三峡大坝至葛洲坝两坝间滞留船舶而向三峡水库发出的调度令。这份调度令具体要求，三峡水库在10日、11日按日均38000立方米每秒出库流量控制，其中8时至18时出库流量按35000立方米每秒控制，当日18时至次日8时出库流量按40000立方米每秒控制。

根据相关规定，三峡水库下泄达到45000立方米每秒，三峡大坝至葛洲坝两坝间停航。在此次泄洪期间，日均40000立方米每秒的下泄流量，近八成船舶只能待闸无法通行。来自长江三峡通航管理局的数据显示，截至9日8时，坝区积压船舶达738艘，滞留最长时间达20天，10000余人滞留坝区。

长江防总表示，当前长江防洪处于主汛期，但汛情较为平稳，结合后期雨水情预报，在确保防洪安全的前提下，兼顾坝区船舶疏散需求，调度三峡水库降低下泄流量。但是，鉴于预报具有较大不确定性，实时调度过程中，根据实际来水及预测情况，还将适时优化调度，确保工程安全、防洪安全、航运安全。

同时，长江防总要求相关航运管理部门进一步细化两坝间船舶疏散方案，提前做好船舶疏散各项准备工作，尽快疏散滞留船舶。

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