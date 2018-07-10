内蒙古通辽原副市长许亚林一审被判无期

原标题：内蒙古通辽市原副市长许亚林一审被判无期

图为庭审现场。 包头中院供图

中新网包头7月10日电 （张林虎）10日，记者从内蒙古自治区包头市中级人民法院获悉，该院依法公开宣判通辽市原副市长许亚林受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪一案，一审判处许亚林无期徒刑。

经审理查明，2001年至2015年间，被告人许亚林利用担任通辽市大林镇党委书记、通辽市科尔沁区副区长、通辽市经济技术开发区管委会书记、通辽市副市长的职务便利，接受他人请托，为他人谋取利益，非法收受、索取他人财物，数额特别巨大；侵吞、套取公共财物，数额特别巨大；挪用公款归个人使用，进行营利活动，且数额巨大不归还；滥用职权，致使国家遭受重大经济损失，数额特别巨大；被告人许亚林的财产、支出明显超过合法收入，差额特别巨大；在境外的存款应当按照国家规定申报而隐瞒不报。

图为庭审现场。 包头中院供图

包头市中级人民法院认为，应当对被告人许亚林数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》，判决认定被告人许亚林犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯贪污罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币55万元；犯挪用公款罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年六个月；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑六年；犯隐瞒境外存款罪，判处有期徒刑六个月；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人许亚林违法犯罪所得财物及巨额财产差额部分，应当予以追缴；追缴及没收的财物上缴国库；未随案移送的涉案财物，由查封、扣押、冻结机关依法处理。

一审宣判后，被告人许亚林当庭表示服从判决，不上诉。（完）

责任编辑：桂强