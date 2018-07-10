原标题：受台风“玛莉亚”影响 香港多个航班取消或延误
中新网7月10日电 据香港《星岛日报》网站报道，受到台风“玛莉亚”影响，香港多个航班将取消或延误。10日，香港航空宣布取消4个航班，另外有4个航班需要延迟起飞。而长荣航空将取消16个香港往返台北的航班。
长荣航空宣布，10日由香港往台北的航班要取消，包括BR870、BR856、BR872、BR858、BR810，以及11日的BR828、BR892及BR852。
台北往香港航班方面，取消10日的BR869、BR871、BR857、BR809、BR827，以及11日的BR891、BR851及BR867。
此外，香港航空10日取消2个分别往来香港至冲绳的航班HX6652和HX6653、1个香港至台北的航班HX284，以及11日台北往香港的航班HX285。
而原定10日来往冲绳的航班HX658和HX659，以及1个10日由香港前往福州的HX145将会延期，至11日出发。原定11日早上由福州往香港的HX146将延至下午起飞。
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