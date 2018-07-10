文旅部：广大游客自驾出游要提高风险意识

原标题：文化和旅游部提示广大游客自驾出游提高风险意识

随着私家车的普及，自驾游越来越受到人们的青睐，据统计，我国自驾游客数量已占国内旅游总人数的一半以上，每年的7月至9月，更是自驾车出游高峰。但由于自驾游组织者的构成比较复杂，部分自驾游爱好者缺乏安全意识、驾驶经验不足，旅途未知性较大等因素，自驾游往往存在一定的安全风险。

为此，文化和旅游部提示广大游客自驾出游注意以下几点：

一、行前做好准备。提前谋划旅游路线，了解旅游目的地和行程中的天气、卫生、路况、饮食、住宿情况及应急救援电话等，做到心中有数，不要冒险前往危险或者生僻的路段；提前对车辆进行全面检查，确保车况一切正常；提前备好药品、衣物、装备等相关用品，带齐驾驶证行驶证等证件及票据；去往海拔3000米以上的地区要量力而行，注意高原反应，条件允许可自备吸氧器具。

二、避免疲劳驾驶。自驾出游，要避免疲劳驾驶，切勿酒后驾车，长途驾车尽量配备副驾驶，每2小时轮换一次，如果感到倦困，就近选择服务区或者安全地带停车休息；不要超速行驶，不要冒险涉水行驶，尽量避免夜间赶路；旅途中时刻保持警惕，切勿鲁莽驾驶，防止意外发生。

三、尽量结伴出行。自驾出游尽量结伴出行，相互照应，新手最好不要单独自驾出游；如果选择参加车友会、俱乐部等组织的自驾游活动，尽量选择正规组织，提前考察其组织保障能力，签订正式合同，减少不必要的麻烦和安全隐患；建议出行前购买必要的安全险。

四、科学开展自救。自驾途中遇险，要理性冷静应对，切莫惊慌操作车辆，应就近寻求帮助、及时报警。

责任编辑：桂强