原标题：普吉游船翻沉事故死亡人数升至44人 仍有4人失联

在10号上午举行的新闻发布会上，普吉府尹诺拉帕介绍了最新的搜寻进展，搜救队昨天搜寻到了2具遇难者遗体，死亡人数已经升至44人。目前失联人数已经从昨天的6人变成4人。而昨天泰方提到的已生还的5人中，有3个已经回国，其他两人正在进行回国准备。

搜救队今天上午在距离事发地点不远处的皮皮岛海域再次发现一具遗体，目前正在运送到医院的途中，尚未确认是否为此次事故的遇难者。据了解，昨天发现的2具遗体以及今天上午发现的1具遗体中，不包括压在沉船底部的遗体。诺拉帕表示，在无法确认上午所发现遗体身份的情况下，目前失联人数还剩4人，搜救队已经对失联人员可能存在的海域加大了搜索力度。同时，普吉府也请求甲米、攀牙两府帮助，全面支援搜救工作，诺拉帕承诺，在搜寻到最后的4位失联人员之前，泰方绝对不停止搜救工作。

责任编辑：柳龙龙