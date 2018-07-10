深圳地铁再致歉“3天挖断7根电缆”：将顶格处罚

原标题：深圳地铁再致歉“3天挖断7根电缆”：将对施工单位顶格处罚

“3天内挖断7根电缆”，广东深圳地铁被深圳供电局怼引发广泛关注。澎湃新闻（www.thepaper.cn）7月10日上午从深圳地铁集团工作人员处获悉，对于该事件，深圳地铁集团建设总部现场召开了安全警示会，对施工单位进行顶格处罚，给予红牌警示，对相关责任人予以通报批评。

澎湃新闻此前报道，因3天内7根电缆被挖断，导致众多用户停电，7月5日、7日，深圳供电局有限公司官方微博@深圳供电 连发多条微博追问，“大家的命都是空调给的，您别大热天挖我电缆哇”、“三天两起挖断7根，地铁野蛮施工是要让电缆经脉全断吗？”

澎湃新闻了解到，上述两起电缆被挖断事件，第一起发生于7月5日下午，地点位于深圳地铁6号线八卦岭站附近，3根电缆被挖断；第二起发生于7月7日下午，地点位于岗厦北地铁施工现场，4根电缆被挖断。

@深圳供电 还向深圳地铁集团官方微博@深圳地铁集团 喊话：“对此问题再不重视不整改，明天你家我家附近电缆都可能再被挖断”。

7月8日凌晨，@深圳地铁集团 发布微博称，7月7日下午6时30分左右，在岗厦北地铁施工现场，因施工单位工人操作失误挖断电缆。事件发生后，地铁集团高度重视，马上组织施工单位进行抢修修复，同时启用备用电源供电，尽可能对用电单位供电影响程度降到最低。

深圳地铁表示，对此，向福田区供电局、受影响单位包括深业上城、中广核大厦、东方新天地、广电大厦、建设银行大厦等用户表示深深歉意。接下来，将认真吸取教训，组织对全市地铁施工涉及地下管线的施工现场进行排查核查，防止类似事件再次发生。最后，再次向受影响用户表示诚挚歉意。

7月10日上午，深圳地铁集团工作人员告诉澎湃新闻，近期，深圳地铁施工单位中铁二局两个工程项目部接连发生的两起因施工失误造成的电力管线损坏事故。地铁集团高度重视，组织施工单位进行抢修，并通过官方微博致歉，努力将用户用电影响降到最低。经初步调查，两起事件均是因施工单位对管线情况摸排不彻底等因素造成，违反了深圳地铁集团《地下管线设施安全保护规定》。

事故发生后，深圳地铁集团建设总部现场召开安全警示会，严格按照相关管理规定，对施工单位进行顶格处罚，给予红牌警示，对相关责任人予以通报批评，对中铁二局岗厦北综合交通枢纽工程项目部及中铁二局深圳地铁6号线银八区间工程项目部负责人进行约谈，并根据工程合同条款处以相应金额的罚款。

据广东媒体7月9日晚报道，7月9日下午，深圳经贸信委、深圳供电局、深圳地铁和深圳轨道办等单位围绕尽快解决电缆遭挖断问题召开警示会，研讨加强电缆遭挖断情况的保护工作。

责任编辑：张申