中央环保督察组刚走 这个开发区再曝企业偷排废水

原标题：江苏如东开发区10天内再曝企业偷排废水，官方：在调查

中央环保督察组前脚刚走，江苏如东经济开发区一家企业就又曝出“偷排废水”等污染环境事件。这也是十天内，该开发区内遭到公开曝光的第二起环境污染事件。

对此，江苏省如东县环保局应急办主任郭益峰向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，执法人员目前仍在该企业进行调查。”

视频截图

7月9日晚，有环保志愿者发帖称，位于如东经开区的洛娃日化（江苏）股份有限公司，向雨水管道偷排废液废水。志愿者提供的视频画面显示，几个蓝色原料桶倒在地上，顶盖敞开，桶里还余有带泡沫的液体，可以看出，有工人正在往一个雨水管道倾倒这些液体。

视频截图

当天深夜，如东县环保局发布通告，称发现上述网帖后，如东县环境保护局会同如东经济开发区管委会立即赶往网帖反映的企业调查。环境执法人员已取样送检。

7月10日，如东县环保局应急办主任郭益峰向澎湃新闻确认了上述通报内容，并表示“执法人员目前仍在该企业进行调查。”

郭益峰说，执法人员昨天连夜前往时，工厂已经下班，并未当场看到倾倒废水的情况，“网帖反映的视频内容应该是几天前的。”

如东经济开发区管委会副主任王峰表示，开发区正在配合环保局调查，“执法人员找到了视频中的地点，也看到堆放了一些蓝色原料桶”。

这是短短10内，如东经济开发区第二次被曝出环境污染问题。

此前的7月1日，如东经开区内一家生产乳胶手套的企业，“汇鸿（南通）安全用品有限公司”，将排放的天然乳胶通过雨水管网暗网排放至当地永丰河，造成河体污染，形成“牛奶河”，公安机关介入调查，环保部门对企业作出拟处罚120万元的决定。

针对上述永丰河污染事件，如东县纪委监委已启动干部问责程序，如东县经济开发区管委会副主任王峰、县经济开发区环保局局长曹睍宇被立案审查。

全国企业信用信息公示显示，成立于2011年的洛娃日化，注册资本4514万美元，生产销售日化洗涤品、化妆品、产品配套包装制品等。2018年1月，公司发布公告，在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

责任编辑：张申