吉林县市区事业单位公开招聘组织权限全部下放

原标题：吉林：县市区事业单位公开招聘组织权限全部下放

新华社长春7月10日电（记者姚湜）记者从吉林省人力资源和社会保障厅了解到，为增强基层用人自主权，吉林省在今年全部下放县（市、区）事业单位公开招聘组织权限，各县（市、区）事业单位可自行组织招聘，不再必须由所在市（州）统一组织。

据介绍，此次吉林省下放招聘权限后，具备独立组织公开招聘能力和条件的县（市、区）可以自行组织招聘，笔试试题命制工作应交由或委托具备命题资质的单位进行，或按规定向具备资质的第三方机构购买命题服务。2个及以上县（市、区）公开招聘笔试内容相同、时间相近的，可由所在市（州）统一提供笔试命题管理服务，降低行政成本。

对当前不具备独立组织招聘能力和条件的县（市、区），吉林省要求市（州）事业单位人事综合管理部门仍要承担起相关招聘组织工作职责，并加强业务培训指导，待条件成熟后再适时下放权限，不得强行采取“一刀切”的放权方式推卸责任。

吉林省还规定，除招聘高层次人才外，各县（市、区）所有招聘方案和招聘计划都要事先报所在市（州）事业单位人事综合管理部门核准，并在市（州）级及以上主流媒体和人社部门网站等发布招聘公告，不得仅在群众知晓面较小的媒体发布招聘公告搞“假公开”。

责任编辑：桂强