吉林县市区事业单位公开招聘组织权限全部下放

原标题：吉林：县市区事业单位公开招聘组织权限全部下放
新华社长春7月10日电（记者姚湜）记者从吉林省人力资源和社会保障厅了解到，为增强基层用人自主权，吉林省在今年全部下放县（市、区）事业单位公开招聘组织权限，各县（市、区）事业单位可自行组织招聘，不再必须由所在市（州）统一组织。
据介绍，此次吉林省下放招聘权限后，具备独立组织公开招聘能力和条件的县（市、区）可以自行组织招聘，笔试试题命制工作应交由或委托具备命题资质的单位进行，或按规定向具备资质的第三方机构购买命题服务。2个及以上县（市、区）公开招聘笔试内容相同、时间相近的，可由所在市（州）统一提供笔试命题管理服务，降低行政成本。
对当前不具备独立组织招聘能力和条件的县（市、区），吉林省要求市（州）事业单位人事综合管理部门仍要承担起相关招聘组织工作职责，并加强业务培训指导，待条件成熟后再适时下放权限，不得强行采取“一刀切”的放权方式推卸责任。
吉林省还规定，除招聘高层次人才外，各县（市、区）所有招聘方案和招聘计划都要事先报所在市（州）事业单位人事综合管理部门核准，并在市（州）级及以上主流媒体和人社部门网站等发布招聘公告，不得仅在群众知晓面较小的媒体发布招聘公告搞“假公开”。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 普吉沉船关键点 泰国官方与旅行社吵翻
- 【 军事 】 出鞘：辽宁舰“娘家”为何轰然倒塌
- 【 财经 】 老龄化严重 辽宁坐不住了:生二孩有奖...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔保释后首露面 董璇贴身陪同
- 【 科技 】 小米海外故事：梦想与现实
- 【 教育 】 江苏高考十年四改 大部分家长不满意
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有