台军将采购美M1A2坦克 台媒：军购方案想了快20年

原标题：台军将向美采购M1A2坦克 台媒：军购方案想了快20年

参考消息网7月10日报道 台媒称，对于台湾陆军是否采购新坦克，台军方内部反反复复讨论了10多年，如今终于定案。台军方官员证实，台军采购新坦克的政策已经拍板，台湾将向美国采购M1A2坦克，台当局防务主管部门将于明年正式编列预算。

据台湾《中国时报》7月9日报道，据透露，台湾将先向美方采购两个坦克营，数量约100辆的M1A2坦克。台军方官员说，这项采购还包括种子人员训练、5年零备件等，估计预算约两三百亿元（新台币，下同。1元新台币约合0.22元人民币——本网注）。明年是第一年编预算，由于是采购初始，美方还要开生产线，经费应该不会太多，要到交付期才会是付款高峰期。

台军方官员说，坦克是基本战力，但也是战略武器。另有台军方官员说，台湾现有坦克老旧，适时更新坦克，有助台湾陆军形象，让官兵对战力有信心，家眷也安心。

报道称，目前台军有约1000辆坦克，包括勇虎坦克与M60A3坦克，但多已老旧。台军方官员认为，下一代坦克不需要到1000辆，只要500辆就够了；但也有官员认为500辆也太多，还可以再少些，但一定要是M1A2新坦克。M1A2坦克号称“地表最强坦克”，重量约70吨，比台湾现役勇虎坦克还重20吨，勇虎坦克大约只有50吨。

官员表示，台军方已开始匡列明年防务预算，已排进M1A2坦克的预算。根据台当局防务主管部门预算作业程序，本月要完成匡列，8月送行政部门，9月初送达立法机构。台军方官员说，M1A2坦克明年第一年编列预算，经费不需太多，台湾空军的高级教练机自制案，总预算近700亿元，第一年才编5亿元即是一例。

月前，台当局防务主管部门负责人严德发曾在立法机构询答时表示，台军正在评估采购M1A2坦克，但全案“不会百分之百外购”，希望比照潜艇、飞机，引进技术推动“坦克自造”，即被视为台湾将向美采购新坦克的宣示。

严德发并说，目前台湾和美国都在评估，台湾尚未向美方提出正式采购需求。严德发指出，坦克是“滨海决胜、滩岸歼敌”的关键战力。台军方官员说，双方预定于年底前完成评估。

另据台湾《中国时报》7月9日报道，台湾陆军采购新坦克方案想了快20年，却一波三折，只能用“苦守寒窑”来形容。尽管台湾陆军司令多是装甲兵科当道，但就是无法把坦克排上优先购案，直到严德发当上台当局防务主管部门负责人才敲定。

报道称，早在2001年，美方已同意售台湾M1坦克，1个坦克营，数量40余辆，预算分5年编列，连新坦克预定拨交的部队都选好了，但最后没有谈成。一是台湾陆军把预算拨给更重要的“爱国者”导弹与武装直升机采购，吃掉了预算额度；再者，台军方内部意见不一。不仅如此，连美方也是，当年美军曾赴台评估三军战力，有一派即认为台湾地形不适合大坦克。自此之后，坦克从未排上“台美军售”的优先名单上。

接着是台湾陆军新兴兵力空骑旅抬头，随着台军战略的调整，空骑旅不仅成为台湾陆军的最爱，地面防卫作战的重要性也逐渐超越装甲兵力。台军方就曾计算过，一架阿帕奇直升机的整体战力比一个步兵营还强，加上台湾地形崎岖，直升机机动性高、火力强大，较重型坦克好用多了，于是“强化空骑旅、精减装甲旅”遂成为台湾建军趋势。

报道称，但台湾陆军的坦克梦并没有因此熄灭，一度还退而求其次，想买美军二手坦克。但在蔡英文上任之初，台湾陆军做了新一代坦克的规划，希望循三个管道取得新型坦克，一是对外采购；二是“坦克自造”、自制研发；三是现有主力做性能提升。

资料图：美军“艾布拉姆斯”M1A2主战坦克进行实弹射击训练。 新华社记者 郭群 摄

责任编辑：张玉