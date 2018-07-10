交通运输部：启动二级响应防御台风“玛莉亚”

原标题：交通运输部启动二级响应防御台风“玛莉亚”，防御形势严峻

7月10日，交通运输部副部长何建中主持召开视频会，宣布启动二级响应防御今年第8号台风“玛莉亚”。他要求，各单位要深刻认识做好防台风减灾工作的重要性，在“玛莉亚”登陆之前，真正落实预警信息全覆盖、船舶人员全避开、码头设施全加固、运行车辆全可控、救援力量全待命的“五全”要求，确保人民群众生命财产安全，最大限度减少台风造成的危害和损失。

何建中指出，“玛莉亚”将是今年第一个登陆我国的强台风，预计在福建中部到浙江南部沿海登陆，登陆时为台风级或强台风级，破坏力巨大，登陆后会继续向西北方向移动，“玛莉亚”云系密实、雨量充沛，长江中下游地区刚经历一轮强降雨，部分区域短时间内将重复受灾，防御形势十分严峻。

何建中强调，各单位要切实提高思想认识，通过总结历次防台风工作的经验教训，明确防御重点领域和薄弱环节，坚决克服麻痹懈怠思想，科学施策，周密部署，抓细抓实，全力以赴做好防御工作。公路管理部门要提前巡查，加固交通基础设施，及时开展抢通保通工作；港口行政主管部门要督促企业做好作业人员及大型机具、设施防台风工作；道路运输部门要加强旅客运输组织和客车、危险品运输车辆管控工作；工程建设主管部门要做好施工作业人员转移和装备设施加固等工作，加强在建工地和大型工程的安全监管；海事部门要重点加强客船、危险品船、长期锚泊船和无动力船的避风组织，及早发布预警信息并开展预防预控工作；海上搜救部门要加强协调联动，组织做好突发险情应急处置；救助局、飞行队要加强应急准备和力量调度，保障自身安全，科学开展救助行动。

据了解，浙江、福建等地交通运输管理部门和部属单位已按部要求启动隐患排查和防御准备工作，全员待命，严阵以待。

来源：交通运输部

责任编辑：余鹏飞