原标题：贵州毕节通过黔西撤县设市决议草案：设立水西市，逐级上报

贵州毕节黔西县“撤县设市”一事有了新进展。

毕节市广播电视台微信公号“云上毕节”日前发布消息称，7月5日上午，毕节市委二届三次全会第二次全体会议表决通过了《黔西县撤县设市决议（草案）》。

全会同意撤销黔西县，设立县级水西市。会议要求，由市人民政府统筹协调，黔西县委、县人民政府和市民政局具体负责，按照国务院有关行政区划调整的申报程序，抓紧抓好各项工作的落实，逐级上报审批。

公开资料显示，黔西地处乌蒙高原东部、乌江中游、鸭池河北岸，距省会贵阳78公里，距毕节市政府所在地七星关区77公里，有“水西门户、贵筑藩屏，黔中腹地、省府咽喉”之称，享有“中国杜鹃花都”的美誉，2017年末户籍人口95.64万人。在当地历史上，水西政权延续了15个世纪，创造了中国历史上地方政权统治时间长度之最。

2017年4月24日，毕节市委常委、县委书记卢林率队到贵州省民政厅汇报撤县设市工作并召开座谈会。卢林在汇报时指出：黔西县委、县政府高度重视撤县设市工作，干部群众撤县设市意愿强烈、呼声较高，各项申报准备工作有序推进。县域经济总量、财政收入、非农业人口比重等各项指标均已达标。拟用“水西市”作市名，进一步弘扬爱国主义传统、促进民族团结、传承民族文化。

黔西所处的毕节市目前辖七星关区、大方、黔西、金沙、织金、纳雍、威宁、赫章7县1区263个乡（镇、街道），居住着汉、彝、苗、回等46个民族，920万人口。

责任编辑：张申