原标题：超强台风“玛莉亚”迫近 台闽浙沿海或掀惊涛骇浪

中新社北京7月10日电 （记者 阮煜琳）威力强大的今年第8号台风“玛莉亚”（超强台风级）目前正快速向台湾以东洋面靠近，预计将于11日上午在福建福清到浙江苍南一带沿海登陆，并在中国台湾、福建、浙江沿海掀起惊涛骇浪。国家海洋预报台10日发布红色海浪预警和黄色风暴潮预警。

7月10日，随着超强台风“玛莉亚”的逼近，浙江温岭石塘镇海域风高浪急，当地沿海金沙滩景区一边组织人员装运沙包抗台预防，一边实施景区关闭，确保游客安全。金云国 摄 图片来源：视觉中国

最新预报显示，超强台风“玛莉亚”的中心，10日上午10时距离福建霞浦约730公里，中心附近最大风力16级。预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，将于11日凌晨掠过台湾岛北部，并于11日上午在福建福清到浙江苍南一带沿海登陆。

国家海洋预报台预报，受超强台风“玛莉亚”的影响，预计10日中午到11日中午，东海南部、钓鱼岛附近海域、台湾海峡北部、台湾以东洋面将出现8米至12米的狂浪到狂涛区，近海海浪预警级别为橙色；浙江南部、福建北部将出现4米至7米的巨浪到狂浪，该沿岸海域海浪预警级别为红色。

7月10日，随着超强台风“玛莉亚”的逼近，浙江温岭石塘镇海域风高浪急，当地沿海金沙滩景区一边组织人员装运沙包抗台预防，一边实施景区关闭，确保游客安全。金云国 摄 图片来源：视觉中国

受“玛莉亚”的影响，预计10日到11日，浙江宁波到台州沿海将出现50厘米至120厘米的风暴增水，浙江温州到福建闽江口沿海将出现100厘米至250厘米的风暴增水，福建莆田到漳州沿海将出现50厘米至100厘米的风暴增水。浙江省温州市和福建省宁德市的风暴潮预警级别为黄色，福建省福州市的风暴潮预警级别为蓝色。

“玛莉亚”于4日晚上在关岛以东洋面生成，生成后强度迅猛增强，并在33个小时内从热带风暴加强到超强台风级。专家表示，“玛莉亚”具有强度强、移动速度快、路径变化复杂，以及风雨浪潮影响严重、海洋灾害威胁大等特点。未来“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度快速向西偏北方向移动，强度变化不大，未来发展路径存在不确定性，很可能绕过中国台湾，直接在闽浙一带沿海登陆。（完）

责任编辑：张玉