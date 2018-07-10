台风红色预警:“玛莉亚”11日上午在浙闽沿海登陆

原标题：台风红色预警：“玛莉亚”将于11日上午在浙闽沿海登陆

据中央气象台消息，10日至11日，四川盆地西部、西北地区东部、华北、东北地区南部等地将有大雨或暴雨，局地有大暴雨。另外，今年第8号台风“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，将于11日凌晨掠过台湾东北部，并于11日上午在福建莆田到浙江温州一带沿海登陆。

今天上午10时，台风“玛莉亚”中心距离福建霞浦约730公里，中心附近最大风力16级（52米/秒），中心最低气压为935百帕，七级风圈半径270-550公里，十级风圈半径100-200公里，十二级风圈半径40-70公里。

预计10日14时至11日14时，台湾以东洋面、东海南部、台湾海峡北部、福建沿海、台湾沿海、浙江沿海的风力将逐渐加大到7-10级，其中东海南部偏南海域、台湾东北部洋面、台湾北部沿海、福建东北部沿海、浙江东南部沿海的风力可达11-12级，“玛莉亚”中心经过的附近海面或地区的风力有13-16级，阵风17级。浙江东部和南部、福建中北部、台湾岛中北部有大雨或暴雨，其中，福建东北部、浙江东南部、台湾岛北部等地的部分地区有大暴雨、局地特大暴雨（250-300毫米）。

2018年7月9日，渔船停泊在浙江省温岭市东海塘港区避风。 本文图片均为 视觉中国 图

2018年7月9日，渔船停泊在浙江省温岭市松门礁山港避风。

2018年7月10日9时许，上海中山东一路外滩源、外白渡桥附近，受台风即将来临影响，陆家嘴高楼大厦在蓝天白云映衬下，城市风景分外优美。

2018年7月10日早晨，受今年第八号超强台风“玛莉亚”外围云系影响，一大片美丽的火烧云出现在浙江绍兴市区上空。

责任编辑：余鹏飞