李鸿章后人李谠卸任中国通用技术集团总经理

原标题：李谠卸任中国通用技术集团总经理

李谠 中国通用技术集团网站 资料图

据微信公号“人民邮电报”7月10日消息，中国联通执行董事兼总裁陆益民调任中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“中国通用技术集团”）总经理。

这意味着现任中国通用技术集团总经理李谠的卸任。

公开资料显示，李谠出生于1956年10月，汉族，安徽合肥人，硕士研究生毕业，硕士学位，高级国际商务师。她曾任陕西省长助理等职，2000年进入中国通用技术集团工作，先后担任副总经理、总经理。

此外，她还担任了民建中央副主席、全国政协常委、中国女企业家协会会长等职务。

中国通用技术集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，成立于1998年3月，是在6家原外经贸部直属企业基础上组建的国有独资公司。目前，中国通用技术集团拥有21家境内二级经营机构，其中3家上市公司。

2013年3月，《新安晚报》的报道曾提到，李谠跟安徽很有渊源，1956出生的她，是李鸿章的后人。

报道称，虽然在北京工作，但李谠看到家乡媒体的记者还是非常高兴。她说她一直都在关注合肥的发展，知道合肥发生了很大的变化，而且随着新机场和轨道交通等项目的建设，合肥还将变得更加美好。“去年5月我去过合肥，听吴存荣书记说了很多合肥的变化，很振奋，也非常骄傲。”李谠说，中国通用技术集团作为央企，这些年一直在寻找与地方合作的机会，希望未来能与合肥对接，在一些领域实现共赢。

7月9日，李谠还曾到访过黑龙江。

据《黑龙江日报》报道，黑龙江省委书记、省人大常委会主任张庆伟在哈尔滨会见中国通用技术集团董事长许宪平、总经理李谠一行。

许宪平、李谠介绍了中国通用技术集团发展战略、业务板块等情况，表示将一如既往支持驻龙江企业深化改革，加快推进先进制造、医药健康等领域合作向深层次迈进，全力支持龙江振兴发展。

责任编辑：余鹏飞